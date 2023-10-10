"РФ и ХАМАС — массовые убийцы/беззаконники": Подоляк о войне в Израиле

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, призывы к переговорам только растянут конфликт во времени и позволят виновным избежать наказания.

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После того как ХАМАС устроил массовую резню в кибуцах на территории Израиля, ЦАХАЛ ответил ударами по Газе и отключил подачу в сектор воды и электричества. И сразу же в мировом сообществе зазвучали призывы к переговорам и соблюдению международного права. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, настоящая главная цель так называемых "посредников" – не допустить наказания виновного. Об этом он написал в своем Telegram-канале 10 октября.

"Кровавая резня в израильских кибуцах, убийства людей в их домах, расстрелы автомобилей на дорогах, похищение женщин и детей – все это та же известная всем Буча", – написал Подоляк.

По словам советника президента, резня ХАМАС, равно как и зверства россиян в Украине, – это не случайная вспышка насилия, а четко спланированные действия, направленные на устрашение, чтобы "сломить дух и покорить свободу". И таких Буч будет становиться все больше, если мировое сообщество не продемонстрирует единство в принятии решений.

Подоляк обратил внимание на то, что в последнее время в мире наблюдается одна и та же реакция на локальные конфликты.

"Массовые убийцы/беззаконники (Россия на государственном уровне, ХАМАС – на организационно-террористическом) устраивают безумную, но системную и продуманную резню на чужой территории. Разница лишь в продолжительности резни. И после первого шока, когда страна-жертва готовит эффективный контрудар, появляется неожиданное предложение от многочисленных потенциальных посредников: нельзя допустить расширения конфликта; нужно немедленно остановить огонь и буквально срочно сесть за стол переговоров", – написал он.

По мнению советника президента, главная цель, которую преследуют так называемые "посредники" – не допустить наказания виновного, избежать справедливого суда над авторами резни, не дать полностью уничтожить террористические формирования и растянуть конфликт во времени.

"А после с удивлением осознать, что международное право не работает, а сдерживающие конвенции все чаще выглядят как фикции", – написал Подоляк.

Напомним, Подоляк высказался о сбое глобальной системы безопасности и заявил, что Россия запустила цепную реакцию. По словам советника главы ОП, только полное поражение РФ это может исправить.

Ранее эксперт назвал российское оружие, которое получил ХАМАС. По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, оружие, которое было замечено у ХАМАС, уже не выглядит собранным в подпольных цехах.