Израиль атакован ракетами с территории Сирии: ЦАХАЛ был вынужден ответить

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, пуски были направлены на Израиль и после пересечения границы часть из них упали на открытой местности.

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Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны Сирии. Часть пусков упала на открытой местности. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 10 октября.

Много подробностей от ЦАХАЛ на этот счет не прозвучало. Известно лишь, что действия со стороны Сирии официально зафиксированы израильской стороной.

"Некоторое время назад был идентифицирован ряд пусков из Сирии, направленных на Израиль. Часть пусков пересекла израильскую территорию и, предположительно, упала на открытой местности", — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие или разрушения — на момент публикации неизвестно.

В следующем сообщении Армии обороны Израиля пошла речь уже об ответном обстреле:

"Военнослужащие ЦАХАЛа наносят ответные артиллерийские и минометные удары в направлении источника запуска в Сирии".

Война в Израиле: ХАМАС пригрозили США

К слову, генеральный секретарь бригад "Хезболла" в Ираке Абу Хусейн Аль-Хамидави сделал заявление касаемо войны в Израиле, в котором обратился к Соединенным Штатам Америки. Вашингтон призвали не вмешиваться, иначе поступит ответ.

"Наши ракеты будут направлены против американских баз, если они вмешаются в битву "Потопа Аль-Аксы", а также позиций израильского образования и его агентов в случае необходимости будет поражен нашими огневыми снарядами", — говорится в сообщении.

Война в Израиле: позиция США

Накануне с речью выступил и президент США Джо Байден, где осудил военную агрессию со стороны ХАМАС и назвал действия группировки абсолютным злом.

"Бывают моменты, когда в мире высвобождается чистое, неподдельное зло… Это акт абсолютного зла… Народ Израиля пережил один из таких моментов на этих выходных", — заявил президент Америки.

Напомним, 10 октября сообщалось, что иранская газета поздравила читателей с 1000 погибших израильтян в результате нападения ХАМАС. Речь про Iran Newspaper, которая считается официальным ежедневным изданием государственного Агентства Исламской Республики.