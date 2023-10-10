Ізраїль атакований ракетами з території Сирії: ЦАХАЛ був змушений відповісти

За даними пресслужби Армії оборони Ізраїлю, пуски були спрямовані на Ізраїль і після перетину кордону частина з них упали на відкритій місцевості.

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Територія Ізраїлю зазнала обстрілу з боку Сирії. Частина пусків упала на відкритій місцевості. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 10 жовтня.

Багато подробиць від ЦАХАЛ з цього приводу не прозвучало. Відомо лише, що дії з боку Сирії офіційно зафіксовані ізраїльською стороною.

"Деякий час тому було ідентифіковано низку пусків із Сирії, спрямованих на Ізраїль. Частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості", — йдеться в повідомленні.

Чи є постраждалі або руйнування — на момент публікації невідомо.

У наступному повідомленні Армії оборони Ізраїлю пішла мова вже про обстріл у відповідь:

"Військовослужбовці ЦАХАЛу наносять у відповідь артилерійські та мінометні удари в напрямку джерела запуску в Сирії".

Війна в Ізраїлі: ХАМАС пригрозили США

До слова, генеральний секретар бригад "Хезболла" в Іраку Абу Хусейн Аль-Хамідаві зробив заяву стосовно війни в Ізраїлі, в якій звернувся до Сполучених Штатів Америки. Вашингтон закликали не втручатися, інакше надійде відповідь.

"Наші ракети будуть спрямовані проти американських баз, якщо вони втрутяться в битву "Потопу Аль-Акси", а також позицій ізраїльської освіти та її агентів, які за необхідності будуть вражені нашими вогневими снарядами", — йдеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі: позиція США

Напередодні з промовою виступив і президент США Джо Байден, де засудив військову агресію з боку ХАМАС і назвав дії угруповання абсолютним злом.

"Бувають моменти, коли у світі вивільняється чисте, непідробне зло... Це акт абсолютного зла... Народ Ізраїлю пережив один із таких моментів на цих вихідних", — заявив президент Америки.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що іранська газета привітала читачів із 1000 загиблих ізраїльтян унаслідок нападу ХАМАС. Йдеться про Iran Newspaper, яка вважається офіційним щоденним виданням державного Агентства Ісламської Республіки.