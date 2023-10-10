Іранська газета привітала з 1000 загиблих ізраїльтян унаслідок нападу ХАМАС (фото)

Iran Newspaper вважається офіційним щоденним виданням державного Агентства Ісламської Республіки.

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Іранська газета Iran Newspaper привітала своїх читачів із 1000 загиблих ізраїльтян. Пост державного видання опубліковано в соцмережі X (Twitter).

"ЗМІ сіоністського режиму оголосили, що втрати внаслідок нападу сил опору на цей режим сягнули 1000 осіб!" — йдеться в публікації.

Ілюстрація в іранській газеті

Iran Newspaper вважається офіційним щоденним виданням державного Агентства Ісламської Республіки (IRNA).

Під час нападу на учасників музичного фестивалю, що проводився неподалік від кордону із Сектором Гази минулими вихідними, загинуло щонайменше 260 осіб.

На записах відеореєстраторів видно, що терористи розстрілювали молодих людей, які приїхали повеселитися. Відвідувачі фестивалю — 20-30 років.

Нагадаємо, що учасники фестивалю Supernova розповіли, як рятувалися від ХАМАС у заростях протягом п'яти годин. Ті, хто вижив під час нападу бойовиків, згодом виклали в соціальних мережах відео про те, як їм довелося ховатися під мізерними чагарниками і тихо записувати прощальні послання близьким.

Також повідомлялося, що 23-річний американець зник безвісти в Ізраїлі, проте встиг відправити прощальне послання. Згідно з інформацією ізраїльської рятувальної служби Zaka, у неділю на місці сумнозвісного фестивалю в пустелі Негев виявили понад 260 тіл.