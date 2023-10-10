Иранская газета поздравила с 1000 погибших израильтян в результате нападения ХАМАС (фото)

Iran Newspaper считается официальным ежедневным изданием государственного Агентства Исламской Республики.

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Иранская газета Iran Newspaper поздравила своих читателей с 1000 погибших израильтян. Пост государственного издания опубликован в соцсети X (Twitter).

"СМИ сионистского режима объявили, что потери в результате нападения сил сопротивления на этот режим достигли 1000 человек!" — говорится в публикации.

Иллюстрация в иранской газете

Iran Newspaper считается официальной ежедневным изданием государственного Агентства Исламской Республики (IRNA).

Во время нападения на участников музыкального фестиваля, который проводился недалеко от границы с Сектором Газа в минувших выходные, погибло по меньше мере 260 человек.

На записях видеорегистраторов видно, что террористы расстреливали молодых людей, которые приехали повеселиться. Посетители фестиваля — 20-30 лет.

Напомним, что участники фестиваля Supernova рассказали, как спасались от ХАМАС в зарослях на протяжении пяти часов. Выжившие во время нападения боевиков впоследствии выложили в социальных сетях видео о том, как им пришлось прятаться под скудными зарослями и тихо записывать прощальные послания близким.

Также сообщалось, что 23-летний американец пропал без вести в Израиле, однако успел отправить прощальное послание. Согласно информации израильской спасательной службы Zaka, в воскресенье на месте печально известного фестиваля в пустыне Негев обнаружили более 260 тел.