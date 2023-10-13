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Военный Фокус Война в Израиле

Война в Израиле: жертвами ХАМАС стали граждане 23 стран, – The Washington Post

израиль, сектор Газа, война, война в Израиле, удары по Газе
Фото: Middle East Eye | Война в Израиле

Журналисты собрали информацию о гражданах иностранных государств, которые стали жертвами нападения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.

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Среди тысяч людей, которые были убиты, ранены или взяты в заложники в Израиле и секторе Газа в последние дни, есть иностранные граждане и лица с двойным гражданством более двух десятков стран. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Правительства всего мира осудили насилие и призвали освободить своих граждан и всех заложников. Представитель ЦАХАЛа, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что количество иностранных жертв говорит о том, что "это не вызов не только Израилю, но и другим свободным странам мира".

Журналисты собрали информацию об иностранных, ставших жертвами войны между Израилем и Газой:

  • Украина – двое погибших, 9 раненых, 6 пропавших без вести.
  • СЩА – 25 убитых, 17 пропавших.
  • Канада – трое убитых, трое пропавших без вести.
  • Франция – 12 погибших, 17 пропавших.
  • Британия – предположительно 17 убитых или похищенных британцев.
  • Ирландия – одна девушка считается пропавшей без вести.
  • Германия – "много немецких граждан", сообщил Щольц, не уточнив цифры.
  • Австрия – трое пропавших без вести.
  • Мексика – два человека предположительно взяты в заложники.
  • Китай – трое убитых, несколько раненых, 2 человека пропали без вести.
  • Бразилия – двое убитых, один человек пропал без вести.
  • Италия – супружеская пара пропала без вести.
  • Таиланд – 20 убитых, 14 тайцев предположительно взяты в заложники.
  • Танзания – двое пропавших.
  • Непал – 10 убитых, 4 ранены, один пропавший без вести.
  • Перу – двое убитых, один пропавший.
  • Филиппины – трое убитых, трое пропали без вести.
  • Аргентина – 7 убитых, 15 пропавших без вести.
  • Парагвай – два человека пропали без вести.
  • Колумбия – один человек убит, один пропал без вести.
  • Камбоджа – один человек убит.
  • Шри-Ланка – двое пропали без вести.
  • Россия – 4 человека погибли, 6 пропали без вести.

Напомним, в ОП назвали аргументы, почему РФ причастна к нападению на Израиль. По словам Михаила Подоляка, ХАМАС использовал те же методы, с которыми в свое время российские оккупанты вторглись в Украину.

Ранее Фокус писал, что десятки истребителей ударили по 70 объектам ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что также был нанесен удар по военной инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".