"Маятник качнулся": в ОП назвали аргументы, почему РФ причастна к нападению на Израиль

По словам Михаила Подоляка, ХАМАС использовал те же методы, с которыми в свое время российские оккупанты вторглись в Украину. Более того, нападение на Израиль, по замыслу Кремля, должно было снизить внимание Запада на Украину.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что именно Россия может являться основным консультантом и главной заинтересованной стороной в нападении ХАМАС на Израиль. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 12 октября.

По его словам, активизация боевиков 7 октября имела конечную цель, которая сильно схожа с российской — страх, запугивание, атака на мирные города и террор мирного населения. Кроме того, как и в случае с ВС РФ, это сопровождалось следующей информационной повесткой: "Мы не нападаем на мирных жителей, а все наши зверства — лишь чья-то пропаганда".

"Задача была ясна — вырезать целые семьи, шокировать Израиль, синхронизировать атаки беспилотников/ракет и множественные прорывы стены, обеспечить ситуативный захват военных баз с помощью профи с массовым отвлечением внимания на массовые убийства мирных жителей в поселениях, масштабный захват заложников", — написал Михаил Подоляк.

В дальнейшем ожидались масштабные протесты по всем демократическим странам, чтобы избежать ответных действий. Соответственно, внимание к войне РФ против Украины должно было сильно снизиться.

В то же время, отмечает советник главы ОП, планы и ожидания россиян на эту войну сильно провалились.

"Последняя часть плана, очевидно, провалилась. Мировое сообщество быстро и четко озвучило общую и единственно верную позицию: зло есть зло, оно не имеет оправданий и "уважительных причин". Это означает, что маятник качнулся и вернется к своим инициаторам. Террористы будут уничтожены, а западные политики еще больше мобилизуются на поддержку Украины и Израиля", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 10 октября Михаил Подоляк высказывался о войне в Израиле и назвал РФ с ХАМАС массовыми убийцами, которым не писан закон. Соответственно, призывы к переговорам только растянут конфликт во времени и позволят виновным избежать наказания.