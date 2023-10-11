"С террористами не ведут разговоры": в ОП отреагировали на позицию Путина о войне в Израиле

По словам Михаила Подоляка, руки главы Кремля по локоть в крови жителей Бучи и Мариуполя, но в то же время он призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке не трогать мирное население, что весьма лицемерно.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу заявлений российского президента Владимира Путина о войне в Израиле. Считает, что это было "фантастическое лицемерие". Об этом он написал в своем Telegram-канале 11 октября.

По его словам, руки главы Кремля по локоть в крови жителей Мариуполя, Бучи и других украинских городов, куда его армия пришла с войной, но в то же время Владимир Путин призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке не трогать мирное население, ведь это якобы "мужчины решили поиграть между собой мускулами".

"При этом обращается автор умышленного геноцида украинцев и воровства украинских детей не к российским солдатам, вырезавшим целые села, и даже не к палестинским боевикам, сжигавшим заживо израильтян, а именно… к Израилю, попутно обласкивая Иран и почему-то навязчиво отождествляя боевиков ХАМАС с палестинским народом", — сообщает Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что несмотря ни на что, у Российской Федерации не получится заболтать ситуацию и в очередной раз попробовать надеть "миротворческую" маску.

Все уже давно очевидно и слишком измазано кровью, поэтому не нужно проявлять лицемерие.

"Путин и его элита – военные преступники. ХАМАС – это усовершенствованный в зверствах ИГИЛ. С террористами не ведут разговоры. Террористов уничтожают или отправляют на скамью подсудимых", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября сообщалось, что Владимир Путин заявил, что "поселенческая политика" Израиля одна из причин войны. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке в сердце каждого человека, кто исповедует ислам, поэтому Кремль выступает за создание независимой Палестины.