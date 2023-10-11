"З терористами не ведуть розмови": в ОП відреагували на позицію Путіна про війну в Ізраїлі

За словами Михайла Подоляка, руки глави Кремля по лікоть у крові мешканців Бучі та Маріуполя, але водночас він закликає сторони конфлікту на Близькому Сході не чіпати мирне населення, що вельми лицемірно.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо заяв російського президента Володимира Путіна про війну в Ізраїлі. Вважає, що це було "фантастичне лицемірство". Про це він написав у своєму Telegram-каналі 11 жовтня.

За його словами, руки глави Кремля по лікоть у крові мешканців Маріуполя, Бучі та інших українських міст, куди його армія прийшла з війною, але водночас Володимир Путін закликає сторони конфлікту на Близькому Сході не чіпати мирне населення, адже це нібито "чоловіки вирішили погратися між собою м'язами".

"При цьому звертається автор умисного геноциду українців і крадіжки українських дітей не до російських солдатів, які вирізали цілі села, і навіть не до палестинських бойовиків, які спалювали живцем ізраїльтян, а саме... до Ізраїлю, принагідно обласкаючи Іран і чомусь нав'язливо ототожнюючи бойовиків ХАМАС із палестинським народом", — повідомляє Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП зазначив, що попри все, у Російській Федерації не вийде забалакати ситуацію та вкотре спробувати вдягнути "миротворчу" маску.

Усе вже давно очевидно і надто вимазано кров'ю, тому не потрібно проявляти лицемірство.

"Путін і його еліта — військові злочинці. ХАМАС — це вдосконалений у звірствах ІДІЛ. З терористами не ведуть розмови. Терористів знищують або відправляють на лаву підсудних", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що Володимир Путін заявив, що "поселенська політика" Ізраїлю одна з причин війни. За його словами, конфлікт на Близькому Сході в серці кожної людини, хто сповідує іслам, тому Кремль виступає за створення незалежної Палестини.