"Все рівно це наше": Путін звинуватив Україну у використанні російського газу (відео)

Україна досі користується російським газом, який "розтікається" в її газогонах, впевнений президент РФ. На західному кордоні до нього нібито підмішується український газ, і ця суміш надходить європейцям.

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Президент РФ Володимир Путін впевнений, що українці використовують російський газ, який "розтікається" газопроводом. На його думку, лише таким чином європейські споживачі можуть отримати газ на західному кордоні України. Фрагмент заяви очільника Кремля опублікували російські медіа.

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Путін взяв участь у публічному зібранні "Російський енергетичний тиждень 2023", свідчить трансляція заходу. Сидячи на сцені перед кількома сотнями росіян, очільник Кремля висловив кілька своїх думок щодо газу та політики.

На думку президента РФ, російським газом досі користуються в Україні. Зокрема, паливо потрапляє у газопровід на російсько-українському кордоні й "розтікається" ним: "Київ точно користується російським газом", — впевнений очільник Росії.

Коли газ доходить до західного кордону, до нього додають газ українського видобутку і тоді по "папірцях" все сходиться.

"На західному кордону є сховища і звідти газ подається далі. Але однаково це наш газ. І Україна ним частково користується. Без наших об'ємів там нічого неможливо вигадати", — заявив Путін.

Війна РФ — заяви Путіна

У своєму виступі перед працівниками енергетичного сектору президент РФ також вкотре висловився щодо війни в Україні. Серед іншого, повторив тези про те, що війну почали українці у 2014 році, "вісім років убиваючи жінок та дітей", і Росія не знайшла "цивілізованих способів врегулювання".

Також політик запевнив, що Росія не постраждає від відмови ЄС від російського газу. В цілому підсумував, що "бог з ним", з тим газом.

Варто зазначити, що територією України дійсно продовжує іти російський газ в обсягах 35-37 млн куб. м/добу або 13 млрд куб. м/рік. Основні отримувачі — Італія, Словаччина, Австрія. Екскерівник компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон впевнений, що транзит припиниться після 2024 року через дії урядів цих країн або через нові санкції ЄС.

Між тим українців очікують певні зміни щодо постачання газу до осель українців. Ідеться про те, що Нацкомісія з регулювання прийняла рішення змінити принцип нарахування коштів за доставку — новація почала діяти 1 жовтня.

Нагадуємо, в НАК "Нафтогаз "Україна" оцінили наповнення газосховищ напередодні опалювального сезону. Вказується, що накачали 13 з необхідних 14 млрд куб. м газу. Також представники компанії пояснили, чому досі зберігся транзит: щоб жителі Європейського Союзу "не замерзли".