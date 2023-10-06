Вже з 1 жовтня: українцям по-новому рахуватимуть платежі за газ

Нацкомісія з регулювання полегшила фінансове навантаження на громадян, які виїхали зі своїх домівок. Завдяки змінам вони можуть зекономити близько 500 грн протягом року.

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З 1 жовтня в Україні для деяких споживачів почнуть працювати нові правила в оплаті за транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запроваджує зміни для користувачів, які користуються газовими приладами, при чому оплата залежить від того, опломбовані вони чи ні. В деталях питання оплати за транспортування газу розібрався Фокус.

НКРЕКП у вересні 2023 року повідомила про зміни при визначенні мінімальної плати за газ для побутових споживачів. Завдяки цим змінам деякі домогосподарства зможуть зекономити близько пів тисячі грн на рік. Також вказується, що мета подібних новацій — зменшення фінансового навантаження на українських громадян.

Тарифи на газ в Україні — що зміниться з 1 жовтня

Серед побутових споживачів природного газу є домогосподарства, які мають газові прилади, але користуються ними рідко (наприклад, встановлені на дачі), або взагалі не користуються. Раніше в таких випадках визначали певну мінімальну кількість газу, яку вони начебто мали спожити за рік. Офіційно це називалось "мінімальний розмір річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково".

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З жовтня цей мінімальний платіж буде визначатись з огляду на два фактори:

які саме прилади підключені до газової мережі, при чому прилади — не опломбовані;

яку мінімальну кількість газу було використано в попередньому році.

Нацкомісія навела приклад розрахунку для деякого домогосподарства в Чернівецькій області, яке користується опалювальним приладом та водонагрівачем. До змін закладали, що витрати на розподіл газу для такого господарства — 314 куб. м/рік, тобто 52 грн/м або 624 грн/рік. Після 1 жовтня мінімальна замовлена потужність — 39 куб. м/рік, тобто 6,47 грн/м або 77,61 грн/рік.

Тобто, завдяки новаціям НКРЕКП, громадяни економитимуть по 45,6 грн/м та 547 грн/рік (вартість розподілу газу для Чернівецької області — 1,99 грн без ПДВ).

Приклад від НКРЕКП Фото: НКРЕКП

Тарифи на газ в Україні — як українці платитимуть за розподіл газу

Зазначимо, тариф на розподілу газу відрізняється від області до області. При чому тариф у великих містах може бути меншим, ніж у віддалених населених пунктах, оскільки до віддалених місць потрібно тягнути довші газогони. Наприклад, у Києві тариф складає 0,38 грн/куб. м, а на Закарпатті — 2,39 грн/куб. м.

Тарифи за розподіл газу Фото: ГазПравда

З 1 жовтня громадяни платитимуть за доставку мінімальних обсягів газу:

газова плита — 3,25 куб. м;

газова плита та колонка — 10,5 куб. м;

газ для плити, колонки та опалення — 21,6 куб. м.

Зазначимо, починаючи з жовтня, коли починається опалювальний сезон, деякі домогосподарства можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Згідно з постановою Кабміну, на неї мають право сім'ї, які витрачають на комірне більш як 15% доходу.

Нагадуємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, чому у деяких випадках люди переплачують за постачання газу. Для цього навели в приклад деяку громадянку, яка виїхала з квартири і тривалий час не подавали покази лічильника. Тим часом Фокус писав, що буде з тарифами на комунальні послуги восени: як зміниться оплата за водопостачання та опалення.