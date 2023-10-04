Українці переплачують за газ: у чому проблема і як її вирішити
Українці переплачують за газ із власної ж вини, оскільки ігнорують важливе правило, про яке часто нагадують газопостачальні компанії.
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", клієнтами якої є майже 98% населення країни, розповіли, чому деяким побутовим клієнтам іноді можуть надіслати платіжку із "зайвими кубометрами". Щоб розібратися в цьому питанні, компанія розглянула інформацію клієнтки, яка поскаржилася, що виявила зайві нарахування у квитанції за серпень. Про деталі йдеться в публікації пресслужби "Нафтогазу".Важливо
Виявилося, що клієнтка в період з травня по серпень 2023 року не повідомляла про показання лічильника. Усе тому, що вона та її родина тимчасово мешкали в іншому місці. Тож, як пояснили в компанії, без інформації про кількість спожитих кубометрів газу від споживача, обсяги "блакитного палива" рахуватимуться на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Тоді й цифри в платіжці відрізнятимуться від фактичних.
"Щоб нараховані обсяги газу збігалися з реальним споживанням, передавайте показання лічильників вчасно — з 28 по 5 число щомісяця. Якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання", — розповіли в "Нафтогазі".
Як передати показання лічильника
Зробити це можна онлайн. "Нафтогаз" пропонує одразу п'ять способів, а саме:
- за допомогою чатботів: №1, №2 і №3;
- через СМС на номер 4647;
- в особистому кабінеті кабінет;
- за спрощеною процедурою;
- в автоматичному режимі з використанням IVR-меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).
Скільки коштує газ для побутових споживачів
Українці, як правило, платять за газ за річним тарифом. Ціни, як свідчать дані Мінфіну, у компаній-постачальників різні.
Найнижчий тариф за газ — у постачальника ТОВ "ЕРУ Людям". Так, один куб компанія продає за 7,7 гривні. А найдорожчі послуги у ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз): 9,99 грн/куб. м. Ці компанії працюють у Київській області.Важливо
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що буде з тарифами на газ, тепло, водопостачання та електроенергію з 1 жовтня. Важливо знати, що в різних регіонах можуть відрізнятися тарифи на певні послуги.
Також в "Укренерго" 26 вересня розповіли, якою буде зима і чи чекати постійних відключень електроенергії. Глава компанії Володимир Кудрицький зазначив, що атаки ЗС РФ по українській енергосистемі триватимуть, але водночас, Україна до цього готова.