Хто з українців може ігнорувати платіжки за газ: споживачам пояснили важливу умову

У деяких українців є можливість не оплачувати рахунки за газ під час війни. Фокус розповідає, як не платити за послугу і залишитися без боргів.

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Українці, які виїхали за кордон через війну або ті, житло яких зруйнували російські окупанти під час повномасштабного вторгнення, можуть не оплачувати рахунки за газ, якщо підтвердять факт руйнування. Про це повідомляє видання "УНІАН".

Так, у компанії "Газмережа", яка входить до структури групи НАК "Нафтогаз України", журналістам розповіли, що громадянам для початку потрібно підготувати заяву про руйнування або пошкодження майна. А до заяви потрібно додати:

фото та документи, що підтверджують факт знищення житла;

копію звіту міської/селищної/сільської/військової адміністрації з обстеження можливості або неможливості відновлення об'єкта;

копію акта (довідки) міської/селищної/сільської ради про комісійне обстеження руйнувань або пошкоджень об'єкта;

копію акта ДСНС про пожежу/пошкодження домоволодіння;

копію документа про право власності;

копію паспорта, ідентифікаційного коду власника.

Заяву та документи мають отримати в компанії "Газмережа". Її співробітники після цього перевірять домоволодіння клієнта, ліквідують аварійну ситуацію і відключать об'єкт від газопостачання.

"За умови надання повного пакету документів за адресою споживача буде припинено нарахування за розподіл газу. За наявності довідки від державних органів про дату пошкодження житла буде проведено коригування вартості нарахування за розподіл газу з моменту руйнування будинку", — зазначили в компанії.

При цьому з клієнтами, які зараз перебувають за кордоном і не можуть особисто принести заяву, у компанії допомагають в індивідуальному порядку.

"Усі питання клієнтам філії допомагаємо вирішувати шляхом електронного листування. Контакти підприємств вказані на офіційних ресурсах компанії", — підкреслили в "Газсетях".

Але навіть якщо клієнт зараз не мешкає у своїй квартирі чи будинку, він все одно має платити за послуги газорозподілу.

Зазначимо, що 17 липня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що тарифи на газ у новому опалювальному сезоні залишаться для українців на колишньому рівні. Він зазначив, що підвищення тарифу відбудеться, ймовірно, вже після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, через масові ракетні та дронові обстріли енергетичної системи України протягом року призвели до тяжких наслідків. Експерти вважають, що до нового опалювального сезону вдасться відновити тільки 30-40% високовольтних мереж щодо їхньої нормальної роботи.