Уже с 1 октября: украинцам по-новому будут считать платежи за газ

Нацкомиссия по регулированию облегчила финансовую нагрузку на граждан, которые выехали из своих домов. Благодаря изменениям они могут сэкономить около 500 грн в течение года.

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С 1 октября в Украине для некоторых потребителей начнут работать новые правила в оплате за транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вводит изменения для пользователей, которые пользуются газовыми приборами, причем оплата зависит от того, опломбированы они или нет. В деталях вопроса оплаты за транспортировку газа разобрался Фокус.

НКРЭКУ в сентябре 2023 года сообщила об изменениях при определении минимальной платы за газ для бытовых потребителей. Благодаря этим изменениям некоторые домохозяйства смогут сэкономить около пол тысячи грн в год. Также указывается, что цель подобных новаций — уменьшение финансовой нагрузки на украинских граждан.

Тарифы на газ в Украине — что изменится с 1 октября

Среди бытовых потребителей природного газа есть домохозяйства, которые имеют газовые приборы, но пользуются ими редко (например, установленные на даче), или вообще не пользуются. Ранее в таких случаях определяли определенное минимальное количество газа, которое они якобы должны были употребить за год. Официально это называлось "минимальный размер годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично".

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С октября этот минимальный платеж будет определяться с учетом двух факторов:

какие именно приборы подключены к газовой сети, причем приборы — не опломбированы;

какое минимальное количество газа было использовано в предыдущем году.

Нацкомиссия привела пример расчета для некоторого домохозяйства в Черновицкой области, которое пользуется отопительным прибором и водонагревателем. До изменений закладывали, что расходы на распределение газа для такого хозяйства — 314 куб. м/год, то есть 52 грн/м или 624 грн/год. После 1 октября минимальная заказанная мощность — 39 куб. м/год, то есть 6,47 грн/м или 77,61 грн/год.

То есть, благодаря новациям НКРЭКУ, граждане будут экономить по 45,6 грн/м и 547 грн/год (стоимость распределения газа для Черновицкой области — 1,99 грн без НДС).

Пример от НКРЭКУ Фото: НКРЭКУ

Тарифы на газ в Украине — как украинцы будут платить за распределение газа

Отметим, тариф на распределения газа отличается от области к области. Причем тариф в крупных городах может быть меньше, чем в отдаленных населенных пунктах, поскольку в отдаленные места нужно тянуть длинные газопроводы. Например, в Киеве тариф составляет 0,38 грн/куб. м, а на Закарпатье — 2,39 грн/куб. м.

Тарифы за распределение газа Фото: ГазПравда

С 1 октября граждане будут платить за доставку минимальных объемов газа:

газовая плита — 3,25 куб. м;

газовая плита и колонка — 10,5 куб. м;

газ для плиты, колонки и отопления — 21,6 куб. м.

Отметим, начиная с октября, когда начинается отопительный сезон, некоторые домохозяйства могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Согласно постановлению Кабмина, на нее имеют право семьи, которые тратят на квартплату более 15% дохода.

Напоминаем, в компании "Нафтогаз" объяснили, почему в некоторых случаях люди переплачивают за поставки газа. Для этого привели в пример некоторую гражданку, которая выехала из квартиры и длительное время не подавали показания счетчика. Тем временем Фокус писал, что будет с тарифами на коммунальные услуги осенью: как изменится оплата за водоснабжение и отопление.