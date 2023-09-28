"Щоб не замерзли": у "Нафтогазі" пояснили, чому зберегли транзит російського газу

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, чому повномасштабна війна з Росією не стала приводом для України відмовитися від поставок російського газу в Європу.

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Російський газ досі постачається до країн Євросоюзу через територію України тільки тому, що наша країна не хоче порушувати інтереси європейських союзників. Але 2024 року жодних нових домовленостей між НАК "Нафтогаз України" і російським монополістом "Газпромом" щодо транзиту російського газу не буде. Про це виданню Newsweek 27 вересня заявив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Це просто заради підтримки європейських країн, особливо тих, у яких немає виходів до моря. У деяких є обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", — сказав він.

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За словами Чернишова, йому багато разів ставили запитання: "Як ти можеш працювати зі своїм ворогом просто зараз?"

"Ну, в якомусь сенсі, як можна продовжувати споживати російський газ? Ми робимо це тільки для вас, щоб ви не замерзли", — зазначив глава "Нафтогазу".

Як зазначив Чернишов, термін дії транзитного контракту, підписаного 2019 року між "Нафтогазом" і "Газпромом", спливає 2024 року. Нові домовленості навряд чи з'являться.

"Будь-які комерційні, практичні або договірні відносини між сторонами в таких умовах неможливі", — пояснив він.

У публікації також ідеться, що після диверсії на газопроводі "Північний потік", українська газотранспортна система і газопровід "Турецький потік" залишаються єдиними маршрутами для російського газу в Європу.

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При цьому з минулого травня Україна не здійснює транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки її окупували ЗС РФ.

До слова, фінансова подушка російського газового монополіста "Газпрому" на тлі втрати європейських клієнтів і виручки стрімко здувається — компанія щодня втрачає по 16 млрд рублів.

Також Фокус розповідав, що "Газпром" погрожував Україні санкціями. Так, російська компанія вимагає, щоб українська сторона не зверталася до арбітражних судів. В іншому випадку росіяни обіцяють заблокувати будь-які операції між компаніями.