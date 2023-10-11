За словами російського президента, конфлікт на Близькому Сході в серці кожної людини, хто сповідує іслам. Тепер у Кремлі виступають за створення незалежної Палестини.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що конфлікт Палестини та Ізраїлю перебуває в серці кожного, хто сповідує іслам. Про це він заявив під час пресконференції на "Російському енергетичному тижні", передає російське видання "РИА Новости" 11 жовтня.

За його словами, палестинська проблема сприймається громадянами як прояв несправедливості, яку нібито зведено в неймовірний ступінь.

"Ми вчора з колегою (прем'єр-міністром Іраку — ред.) обговорювали це питання. Його неможливо не обговорювати. Ірак — країна Близького Сходу. Палестинська проблема в серці кожної людини в цьому регіоні. Та я думаю, що в серці кожного, хто сповідує іслам, це очевидні речі", — заявив Володимир Путін.

Окремо він зазначив, що коли ухвалювали рішення про створення держави Ізраїль, одночасно стояло питання і про створення другої незалежної суверенної держави — Палестини, але цього так і не сталося.

Не створили ще одну країну нібито через різні обставини, як зазначив російський президент, однак вдаватися в подробиці він не став. Крім того, саме "поселенська політика" Ізраїлю, він вважає, стала однією з причин ескалації.

"Частину земель, які палестинці вважали завжди споконвічно палестинськими, вона зайнята Ізраїлем — у різний час і в різний спосіб, але здебільшого, звісно, за допомогою військової сили", — вважає Володимир Путін.

У зв'язку з цим Росія виступила за виконання рішень Ради Безпеки ООН, щоб відбулося "створення незалежної суверенної палестинської держави".

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк звинуватив РФ в атаці ХАМАС на Ізраїль. Існує тільки одне рішення, яке може повернути світ до передбачуваності та стабільності — різке прискорення поразки Росії у війні проти України.