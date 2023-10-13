ХАМАС использовал методы "старой школы": почему спутники США не заметили нападение на Израиль

Военные эксперты считают, что космическая разведка не является "панацеей", однако недавняя атака ХАМАС доказала необходимость создания мощной группировки спутников на низкой орбите.

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Внезапная террористическая атака боевиков ХАМАС на территории Израиля осталась незамеченной спитниками-шпионами США отчасти из-за физических законов. Но оказалось, что Соединенные Штаты и их союзники пока еще не создали полный набор возможностей систем космической разведки ISR, чтобы выявлять угрозы по всему миру. Об этом 12 октября сообщили обозреватели Defence One.

Аналитики из компании Metrea Strategic Insights отметили, что спутники на геосинхронной орбите находятся слишком далеко, чтобы уловить много деталей, а на низкой околоземной орбите нет достаточного количества аппаратов, которые могли бы постоянно передавать изображения высокого разрешения.

Сотрудник компании Тодд Харрисон считает, что хотя спутниковая разведка не является "панацеей", недавняя атака ХАМАС доказала необходимость постоянного покрытия с орбиты.

"Внезапная атака ХАМАС должна подтолкнуть страны к увеличению мощности и охвата космических систем ISR. США и их союзники могли бы создать, например, мощные группировки LEO (на низкой околоземной орбите, — прим. ред), которые обеспечивают непрерывное глобальное покрытие для оптического, инфракрасного, радиолокационного и радиочастотного зондирования", — сказал Харрисон в интервью Defense One.

Почему атака стала неожиданностью

Официальные лица все еще выясняют, почему именно этот теракт, в результате которого погибли почти 3000 израильтян и палестинцев, оказался неожиданным. За последнюю неделю многие официальные лица назвали это событие поразительным провалом израильских спецслужб.

Пытаясь дать этому объяснение старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк сказал, что ХАМАС, по-видимому, использовал "старые методы", например — личные переговоры для обмена информацией.

"Полагаясь на методы ISR, использующие технологии для дистанционного наблюдения за противником, можно столкнуться с проблемой, если объект избегает сигналов или движений, которые могут быть легко обнаружены и проанализированы с помощью космических или электронных датчиков", — отметил Кларк.

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Он добавил, что американцы могут использовать, по примеру Китая, больше алгоритмов на основании искусственного интеллекта. По его словам, в КНР давно используют такие методы внутри страны, но спецслужбы США могли бы применять их, используя открытые источники и секретную разведывательную информацию, имеющуюся у противника.

Ранее сообщалось, что по информации журналистов The Wall Street Journal, боевики ХАМАС перед нападением 7 октября имели в распоряжении подробные карты расположений городов и военных баз Армии обороны Израиля. Также сообщалось, что нападению предшествовала серьезная подготовка, планирование и сбор разведданных.