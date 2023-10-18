Делегация Шольца в Тель-Авиве выбежала самолета и легла на землю из-за тревоги (видео)

Сообщается, что Шольц стал свидетелем работы израильской ПВО. Так, он видел сразу два взрыва. Затем его увезли в убежище.

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Делегация канцлера Германии Олафа Шольца была вынуждена покинуть самолет и лечь на землю в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что перед вылетом самолета в Каир была объявлена воздушная тревога. Из-за этого всем пассажирам пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности. Затем самого немецкого канцлера отвезли в убежище.

По словам журналистов, Шольц стал свидетелем работы израильской ПВО. Так, он видел сразу два взрыва.

После этого, как пишет издание, самолет проверили и только потом он отправился в Каир.

Сообщается, что Шольц стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Немецкая журналистка Сара Сиверт показала видео, на котором можно увидеть, как делегация Шольца выходит из самолета во время тревоги.

Делегацию Шольца вывели из самолета

Напомним, что СМИ сообщали, что Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАСа. Президент России Путина встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.