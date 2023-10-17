Дискредитируют США: Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАС, — СМИ

Президент России Путина встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.

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17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы принять личное участие в форуме "Один пояс, один путь". Официальная цель собрания — объединение 130 стран для участия в развитии экономики Китая. Впрочем Путина и Цзиньпина могут интересовать не только экономические переговоры, но и политический сговор для противодействия влиянию США. О возможных планах обоих диктаторов говорится в статье издания The Economist.

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Издание напомнило, что только 16 октября, на девятый день после убийства 1200 человек террористами ХАМАС, Кремль смог "поднять трубку" и пообщаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Официально прозвучали слова соболезнования из-за погибших людей, среди которых были и 16 россиян. Однако так и не прозвучало осуждение террористов.

При этом, когда решается вопрос о войне в Израиле, демонстративно совпадают во времени два визита. 17 октября Путин прибыл в Китай, а президент США Джо Байден 18 октября прибудет в Израиль, ранее направив туда два авианосца. Президент России и глава КНР надеются увидеть, как США "увязнут в регионе": ожидают, что авторитет Штатов упадет, пишут авторы издания.

"Как и Россия, Китай будет рад видеть, что Америка погрязла в регионе, а её авторитет ставится под сомнение. Китай помог достичь сближения между Ираном и Саудовской Аравией в надежде подорвать мировой порядок под руководством Америки. Возможно, он и не подозревал о планах ХАМАС, но вряд ли жалел о беспорядках, которые возникли", — подытожили журналисты The Economist.

Война в Израиле: интересы России и Китая

Издание провело параллели между действиями России и Китая в связи с событиями в Израиле и реакцией США.

Несколько десятилетий назад предшественник российского режима — СССР — тренировал палестинских боевиков, которые позже воевали в Палестине, пояснили авторы статьи. Во времена Путина Россия действовала и общалась со странами, которые являются противниками существования государства Израиль. В частности, она принимала у себя лидеров ХАМАС, воевала в Сирии, где действуют исламисты со взглядами ХАМАС, покупала оружие у Ирана, руководители которого не желают видеть Израиль на карте мира. Кроме того, от РФ Иранский режим получит вертолеты и системы ПВО, которые усиливают угрозу.

Между тем Путин, говоря о Секторе Газа и Израиле, не упоминает о своих действиях. Зато обвиняет в событиях в Газе политику стран запада и США: "обвинил в кризисе Америку", — написали журналисты.

В свою очередь Китай пытался усиливать влияние на Ближнем Востоке. В частности, удалось наладить переговоры между Ираном и Саудовской Аравией. Когда же произошло нападение ХАМАС, то Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу "текущей эскалации напряженности и насилия". При этом китайские СМИ, публикуя кадры из Израиля и Сектора Газа, пытались ставить рядом фотографии с американскими авианосцами, намекая на причастность к событиям правительства США.

США планирует поддерживать одновременно и Израиль, и Украину, напоминают аналитики СМИ. Однако при этом Украина точно будет иметь меньше снарядов, что выгодно Путину. Также вырастет цена на нефть и газ, что выгодно Путину и Ирану. Вместе с тем американцы должны защитить израильтян от атак с других фронтов, например, из Ливана, где боевики "Хезболлы" собрали из неизвестных источников 150 тыс. ракет.

Итак, "планом Путина является зарабатывание на войне Израиля и ХАМАС", — подытожили аналитики The Economist.

Отметим, во время визита в Китай Путин успел встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время короткого общения они согласились, что Россия и Венгрия и дальше будут поддерживать "дружбу".

Также Фокус писал о возможной сделке, которую заключит Путин по требованию Китая. СМИ предположили, что Россия после этого потеряет часть территории, которую Пекин долгое время считал своей. Информацию подтвердили представители ГУР Минобороны, которые объяснили, что РФ в мире воспринимают как "сырьевой придаток".

Напоминаем, утром 17 октября Генштаб ВСУ подтвердил попадание по российским авиабазам в 100 км от линии фронта — под Бердянском и Луганском. Через 12 часов американские СМИ сообщили, что удар могли нанести с помощью дальнобойных ракет ATACMS, которые правительство США все же решилось предоставить Украине.