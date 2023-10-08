США отправили к берегам Израиля крупнейший в мире авианосец, — Politico

Соединенные Штаты Америки для демонстрации силы и сдерживания агрессии перебрасывают свои корабли и самолеты ближе к побережью Израиля.

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Министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье. Об этом 8 октября сообщает американское издание Politico.

Кроме того, приняты меры для усиления эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в этом регионе.

"Эти шаги были предприняты в ответ на атаки ХАМАС на Израиль и последовали за детальными обсуждениями с президентом Джо Байденом. Они имели целью укрепить позицию Министерства обороны в регионе для укрепления региональных сил сдерживания", — подчеркнул глава Пентагона.

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По словам Остина, Министерство обороны уже в ближайшие дни предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Поэтому можно констатировать, что администрация Байдена работает над передачей оружия Израилю, заверило издание.

Американский президент Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора 8 октября утром, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже сейчас направляется в Израиль. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни поступит еще больше.

"Президент вновь выразил глубокие соболезнования всем пропавшим без вести, раненым и убитым и заверил в полной поддержке правительства и народа Израиля перед лицом беспрецедентного и ужасного нападения со стороны террористов ХАМАС", — говорится в сообщении, обнародованном Белым домом.

Кроме того, государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что о новой помощи Израилю объявят уже в скором времени. Он, так же как президент США, подчеркнул, что Израиль имеет полное право защищать себя.

Количество жертв боевиков ХАМАС

В Израиле число жертв от нападения террористов ХАМАС увеличилось. По информации Timesofisrael, ранены 2200 человек, более 700 человек погибли. Среди убитых и похищенных есть граждане США, Франции, Германии и Украины.

Более 100 человек похищены во время ракетных ударов. Есть свидетельства, что боевики вывезли их на свою территорию. Среди похищенных были маленькие дети, пожилые люди и иностранные граждане, в том числе 11 тайцев, которые работали на фермах вблизи границы.

Ничего неизвестно о трех гражданах Великобритании, которые пропали без вести или погибли, как сообщили их семьи. Сейчас подтверждено убийство гражданина Франции, 20-летнего солдата ЦАХАЛа. Еще несколько граждан Франции до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди убитых и похищенных ХАМАСом людей, вероятно, есть несколько граждан США.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Сейчас силы обороны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

Напомним, Фокус писал, что в Европе, в частности Франции и Германии, усиливают меры безопасности и охрану евреев и еврейских объектов.

Израильтянка, как сообщал Фокус, рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль. Девушка три часа притворялась мертвой, пока боевики расстреливали убегающих людей.

Кроме того, Фокус отмечал, что ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана. Это подтверждает и военный эксперт, редактор отдела "Военный фокус" Игаль Левин.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.