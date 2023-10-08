Три часа притворялась мертвой: израильтянка рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль

Гили Йоскович пришлось затаиться под деревом, пока боевики расстреливали бегущих людей.

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Израильтянка Гили Йоскович была на музыкальном фестивале в израильской пустыне у кибуца Реим, когда на посетителей напали боевики ХАМАСа и стали расстреливать бегущих людей. Женщине удалось спастись и добраться до деревни. Она вышла на связь с родными и рассказала журналистам, что ей пришлось пережить, пишет Daily Mail.

Музыкальный фестиваль транс-музыки в пустыне недалеко от кибуца Реим, рядом с Сектором Газа, проходил в честь окончания религиозного праздника Суккот.

Нападение ХАМАС

Гили рассказала, что боевики появились внезапно и просто стали стрелять по бегущим людям.

Сама Гили спряталась под деревом посреди поля, и оставалась там, пока не услышала голоса людей, говорящих на иврите. По ее словам, она сидела без движения около трех часов, пока на место проведения фестиваля не прибыли израильские солдаты.

"Я видела, как люди умирали повсюду. Я сидела очень тихо. Я не плакала, я даже не шевелилась", — рассказала она журналистам.

"Я дышала, говоря: "Хорошо, я умру. Все в порядке, просто дыши, просто закрой глаза", — вспоминает женщина.

В соцсетях появилось несколько видео с фестиваля. На них видно, как посетители веселятся, а потом кто-то приближает видео и становится ясно, что по пустыне бегут люди с автоматами. Также они высаживались на парапланах.

Бойцам ХАМАСа удалось проникнуть в Израиль практически незамеченными, перелетев на параплане через обычно тщательно охраняемую границу.

Спустя несколько мгновений танцы прекращаются, и начинается хаос: посетители фестиваля вынуждены бежать, спасая свои жизни, поскольку вооруженные боевики стреляют по бегущим людям и берут их в плен.

ХАМАС берет в плен израильтян

Гили говорит, что место проведения фестиваля было окружено, поскольку террористы приземлились на поле на парапланах, напали сразу с нескольких точек и сразу открыли огонь.

"Они ходили от дерева к дереву и стреляли. Стрельба звучала повсюду", — отмечает женщина. Он говорит, что вышла к израильским солдатам с поднятыми руками. Но ей повезло, что ее нашли через три часа. Другим, по ее словам, понадобилось еще несколько часов. Гили отмечает, что видела множество убитых, большей частью это были молодые люди, так как это фестиваль в пустыне Негев обычно посещает молодежь.

Эстер Борохова, сбежавшая с той же рейв-вечеринки, рассказала, что выжила, притворившись мертвой в машине после того, как водитель, пытавшийся помочь ей сбежать, был застрелен в упор.

Сегодня была опознана одна из жертв боевиков. В соцсетях было опубликовано видео на котором видно, как ХАМАС глумится над девушкой, лежащей без сознания в кузове пикапа. Она была опознана по татуировкам на ногах. Это 30-летняя Шани Лук из Германии. Ее мать сообщает, что не знает, что случилось с ее дочерью.

Также была опознана студентка Ноа Аргамани, которую взяли в плен.