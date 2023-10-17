Война в Израиле: Нетаньяху сказал Путину, что не остановит наступление ЦАХАЛа, — СМИ

Сообщается, что премьер-министр Израиля сказал главе Кремля, что его страна была атакована подлыми и жестокими убийцами, а потому ответит решительно.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Израильский политик сказал главе Кремля, что не остановит операцию ЦАХАЛа в секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

"Нетаньяху сказал Путину, что Израиль подвергся нападению со стороны подлых и жестоких убийц, и ответил – решительно и сплоченно – начав войну против ХАМАСа", — сообщили журналисты со ссылкой на Офис премьер-министра.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ должен ликвидировать политическую верхушку ХАМАСа, а также уничтожить его военный потенциал.

В пресс-службе Кремля также сообщили о том, что президент России поговорил с премьером Израиля. В РФ заявили, что Путин выразил "соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население".

Сообщается, что Путин заявил, что РФ якобы будет делать все, чтобы конфликт Израиля с террористами ХАМАСа завершился дипломатическим путем.

Как отметило издание Times of Israel, Путин крайне критически говорил об Иерусалиме в своих заявлениях после нападения террористов ХАМАСа 7 октября, даже проводя неявные сравнения между Израилем и нацистской армией Третьего рейха времен Второй мировой войны.

Также 16 октября сообщалось, что США рассматривают возможность отправить войска на войну в Израиль. По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, военные располагают некоторой информацией о местонахождении заложников, удерживаемых в Секторе Газа.