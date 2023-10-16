"Мы готовимся": Путин оценил вероятность войны России с США

Глава Кремля заявил, что США якобы готовятся воевать сразу с РФ и Китаем. Путин отдельно подчеркнул, что руководствуется принципом "хочешь мира — готовься к войне".

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Президент России Владимир Путин заявил, что если США готовятся к войне с РФ и Китаем, то у него нет другого выхода, чем также к ней готовиться. Однако, по его словам, Россия хочет мира. Об этом глава Кремля сообщил в разговоре с журналистом телеканала "Россия".

"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира — готовься к войне", — говорит диктатор.

В то же время, Путин подчеркнул, что Россия хочет мира, но если Соединенные Штаты планируют воевать, то это будет "совсем другая война".

Кроме того, глава Кремля сравнил войну в Украине и в Израиле. Он заявил, что "СВО" — это совсем другое, чем сейчас происходит на Ближнем Востоке.

"Это не проведение СВО. Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить. А если говорить о войне с крупными ядерными державами, то это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно", — заявляет Путин.

Напомним, что эксперты Института изучения войны (ISW) обратили внимание на изменение риторики среди россиян относительно наступления оккупантов на Авдеевку. Они отмечают, что захватчики "снижают ожидания" относительно продвижения ВС РФ.

Также бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Владимир Путин не имеет ресурсов, чтобы затягивать войну в Украине на долгие годы. Он планирует все закончить до 2025 года. Усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях Россия создает предпосылки для того, чтобы поставить новые условия мира.