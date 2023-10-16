2000 военных готовятся: США рассматривают возможность отправить войска на войну в Израиль

По словам представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, военные располагают некоторой информацией о местонахождении заложников, удерживаемых в Секторе Газа.

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США могут пересмотреть отказ отправлять свои вооруженные силы на Ближний Восток и уже отобрали около 2 тысяч военнослужащих для подготовки. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам чиновников Минобороны, это решение связано с кризисом заложников, которых захватила террористическая группировка ХАМАС.

"Администрация Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено", — подчеркивают источники WSJ.

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Реальность этого решения, по информации издания, будет зависеть от уровня эскалации в ближайшие дни. Вместе с тем, уже сейчас войскам США поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам инсайдеров WSJ, эти подразделения не предназначены для боевых действий, то есть они не будут отправлены в Израиль, но могут быть отправлены в страны региона.

"Неясно, при каких обстоятельствах США могли бы разместить войска и где, но решение Пентагона сигнализировало о том, что они готовятся поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в Сектор Газа", — подчеркивают источники издания.

И добавляют, что сейчас американские войсковые подразделения дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами этого региона, в частности в Европе.

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Что известно о заложниках

По оценкам экспертов, в настоящее время в заложниках у ХАМАС находится от 100 до 150 человек, включая пропавших без вести американских граждан.

Одно из обсуждаемых предложений, по информации журналистов, — обменять израильских женщин и детей на 36 палестинских женщин и несовершеннолетних, заключенных в израильских тюрьмах.

Однако, по мнению старшего аналитика Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана Михаэля Мильштейна, сейчас все гораздо сложнее. Если в обычное время главным приоритетом для Израиля было бы возвращение заложников, сегодня это полное уничтожение ХАМАС.

В понедельник, 16 октября, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные проводят обыски по обе стороны границы с Сектором Газа в поисках тел и улик, которые могут привести к получению дополнительной информации о пропавших без вести израильтянах и иностранцах в результате нападения ХАМАСа 7 октября.

Кроме того, семьи 199 человек были уведомлены 16 октября о том, что их близкие удерживаются в Секторе Газа. Даниэль Хагари заявил, что военные располагают некоторой информацией о местонахождении заложников, удерживаемых там.

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Что происходит в Израиле сейчас

Напоминаем, Фокус писал, что власти Израиля предложили срочно эвакуироваться жителям Газы. В частности, чтобы не пострадать от антитеррористической операции, должны выехать не менее миллиона граждан.

Между тем, число погибших продолжает расти. По состоянию на 13 октября в Израиле погибли 1300 человек, большинство из которых стали жертвами терактов, совершенных ХАМАС 7-8 октября. По данным ЦАХАЛа, в это число входят 222 военнослужащих, погибших с тех пор.

Агентство Reuters сообщило, что был временно введен режим прекращения огонь по местам, где расположены пункты для пропуска беженцев. Впрочем, власти Израиля возразили: перемирие не объявлялось.

16 октября Кнессет был вынужден прервать парламентскую сессию после 40-минутного перерыва, вызванного мощным ракетным залпом по Иерусалиму.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город Средот.