2000 військових готуються: США розглядають можливість відправити війська на війну в Ізраїль

За словами представника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі, військові мають у своєму розпорядженні деяку інформацію щодо місцеперебування заручників, утримуваних у Секторі Гази.

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США можуть переглянути відмову відправляти свої збройні сили на Близький Схід і вже відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представників Пентагону.

За словами чиновників Міноборони, це рішення пов'язане з кризою заручників, яких захопило терористичне угруповання ХАМАС.

"Адміністрація Байдена виключила відправлення військ, зокрема сил спеціального призначення, до Гази в рамках спроб звільнити американців, які перебувають там у заручниках. Але це рішення, про яке оголосив високопоставлений чиновник у Білому домі, може бути переглянуте", — підкреслюють джерела WSJ.

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Реальність цього рішення, за інформацією видання, залежатиме від рівня ескалації найближчими днями. Разом з тим, уже зараз військам США доручено такі завдання, як консультування та медична підтримка. За словами інсайдерів WSJ, ці підрозділи не призначені для бойових дій, тобто їх не відправлять до Ізраїлю, але можуть відправити до країн регіону.

"Незрозуміло, за яких обставин США могли б розмістити війська і де, але рішення Пентагону сигналізувало про те, що вони готуються підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення в Сектор Гази", — підкреслюють джерела видання.

І додають, що наразі американські військові підрозділи дислокуються як на Близькому Сході, так і за межами цього регіону, зокрема в Європі.

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Що відомо про заручників

За оцінками експертів, наразі в заручниках у ХАМАС перебуває від 100 до 150 осіб, включно зі зниклими безвісти американськими громадянами.

Одна з обговорюваних пропозицій, за інформацією журналістів, — обміняти ізраїльських жінок і дітей на 36 палестинських жінок і неповнолітніх, ув'язнених в ізраїльських в'язницях.

Однак, на думку старшого аналітика Інституту політики та стратегії ізраїльського Університету Райхмана Міхаеля Мільштейна, зараз усе набагато складніше. Якщо у звичайний час головним пріоритетом для Ізраїлю було б повернення заручників, сьогодні це повне знищення ХАМАС.

У понеділок, 16 жовтня, представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові проводять обшуки з обох боків кордону із Сектором Гази в пошуках тіл і доказів, які можуть призвести до отримання додаткової інформації про зниклих безвісти ізраїльтян та іноземців унаслідок нападу ХАМАСу 7 жовтня.

Крім того, сім'ям 199 осіб було повідомлено 16 жовтня про те, що їхніх близьких утримують у Секторі Гази. Даніель Хагарі заявив, що військові мають у своєму розпорядженні деяку інформацію про місцезнаходження заручників, котрі утримуються там.

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Що відбувається в Ізраїлі зараз

Нагадуємо, Фокус писав, що влада Ізраїлю запропонувала терміново евакуюватися жителям Гази. Зокрема, щоб не постраждати від антитерористичної операції, повинні виїхати не менше мільйона громадян.

Тим часом кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 13 жовтня в Ізраїлі загинули 1300 осіб, більшість із яких стали жертвами терактів, скоєних ХАМАС 7-8 жовтня. За даними ЦАХАЛу, до цієї кількості входять 222 військовослужбовці, які загинули відтоді.

Агентство Reuters повідомило, що було тимчасово введено режим припинення вогню по місцях, де розташовані пункти для пропуску біженців. Утім, влада Ізраїлю заперечила: перемир'я не оголошувалося.

16 жовтня Кнесет був змушений перервати парламентську сесію після 40-хвилинної перерви, викликаної потужним ракетним залпом по Єрусалиму.

В Ізраїлі вперше за всю історію евакуювали ціле місто Средот.