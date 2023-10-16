Араби на війну не підуть. Чому проти Ізраїлю не виникне великої коаліції

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І в Україні, і в зарубіжних ЗМІ активно обговорюються перспективи розвитку війни між Ізраїлем і палестинцями, а також ризики глобалізації цього конфлікту. Деякі коментатори мало не погрожують Третьою світовою війною. Наскільки це ймовірно?

Перш за все, треба розуміти, що це чергова війна на Близькому Сході. Не перша, і, швидше за все, не остання. І для Ізраїлю це далеко не перша війна. Просто в Ізраїлю давно не було великих воєн. Остання велика і міждержавна війна була 50 років тому — "Війна Судного дня". Якраз у річницю цієї війни ХАМАС і атакував Ізраїль.

Та війна починалася для Ізраїлю невдало, але в підсумку ізраїльські війська виправили ситуацію. Однак під тиском американців їм довелося піти на припинення війни, а потім і на цілу низку мирних угод.

Схожим чином, можливо, ситуація розвиватиметься і зараз, але з деякими суттєвими відмінностями.

Зараз це війна Ізраїлю з палестинцями — з ХАМАСом та іншими екстремістськими групами палестинців, а також із "Хезболлою". З високою ймовірністю Ізраїль продовжуватиме військову операцію проти ХАМАСу, намагаючись витіснити цю організацію із Сектору Гази і зруйнувати її військову та організаційно-матеріальну інфраструктуру. А ось що далі робити з палестинцями і Сектором Гази? — на це питання відповіді в Ізраїлю немає, як немає і єдності в ізраїльському суспільстві на цю тему. Поки що в Ізраїлі домінує бажання помститися, показати свою силу, щоб як мінімум у найближчому майбутньому не було повторення таких атак. Також із високою ймовірністю Ізраїль не піде на будь-які компроміси з ХАМАСом, намагатиметься знищувати лідерів цієї організації та переслідуватиме будь-які прояви її активності на території Сектору Гази. Навряд чи буде можлива повна окупація Ізраїлем Сектору Гази, а ось блокада цього регіону (хоча б часткова) і точкові військові операції проти ХАМАСу на його території триватимуть. Можливо, у перспективі Ізраїль прагнутиме до демілітаризації цього регіону та контролю за постачанням ресурсів у цей регіон. Про жодну згоду Ізраїлю на створення держави Палестина тепер не може бути й мови. Але й діалог і нормалізація відносин Ізраїлю з низкою арабських держав тепер навряд чи буде можлива в колишніх формах. Найімовірніше, цей процес буде щонайменше заморожено на осяжний період.

Про жодну згоду Ізраїлю з палестинцями тепер не може бути й мови Фото: Институт мира

Вступ у війну з Ізраїлем сусідніх держав — Лівану, Сирії, Йорданії, Єгипту — видається вкрай малоймовірним. Ліван давно перебуває у стані глибокої політичної та соціально-економічної кризи, пережив кілька важких громадянських воєн і точно не буде вплутуватися в цю війну. Сирія ще не завершила свою громадянську війну і на війну проти Ізраїлю без згоди і підтримки Росії не піде. А Росія зберігатиме свій умовний нейтралітет і претендуватиме на роль посередника для врегулювання конфлікту між палестинцями та Ізраїлем. Йорданія має особливі відносини з Ізраїлем, а тим паче зі США, і Амман всіляко уникав воєнних конфліктів з Ізраїлем після 1967 р. Схожа ситуація у Єгипту. Саме Єгипет пішов першим на мирну угоду з Ізраїлем і не збирається відмовлятися від цієї політики. Поки що жодних офіційних заяв з боку окремих арабських держав про можливість війни проти Ізраїлю не звучало.

Проти Ізраїлю воюватимуть палестинці, "Хезболла", можливо, і низка інших радикальних мусульманських угруповань. Іран буде їх підтримувати, але він не має спільного кордону з Ізраїлем. Якщо Іран спробує атакувати Ізраїль з повітря, то у відповідь отримає потужніші та ефективніші атаки з боку Ізраїлю та відновлення і посилення міжнародних санкцій. Для Ірану це досить ризиковано і, напевно, проти цього буде Китай. Тому і пряма участь Ірану в цій війні поки що видається відносно малоймовірною. Консервативні режими в країнах Близького Сходу демонструватимуть солідарність із палестинцями, надаватимуть їм гуманітарну та фінансову підтримку, але в пряму війну майже напевно вплутуватися не будуть.

Тому я не очікую глобалізації саме військового конфлікту. Але в політичному плані ситуація на Близькому Сході та у відносинах між Ізраїлем і палестинцями відкинута на 40 років назад, і нинішня політична напруга навколо Ізраїлю зберігатиметься ще досить довго. А ось масштаб і гострота воєнних дій в Ізраїлі та Секторі Гази за деякий час поступово почнуть знижуватися, але, можливо, у цьому регіоні зберігатиметься надзвичайний стан, і періодично армія Ізраїлю проводитиме військові операції проти палестинських бойовиків.

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