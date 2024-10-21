У жены ликвидированного лидера ХАМАСа заметили сумочку Birkin за 32 тысячи долларов (видео)

Сумочки Hermès Birkin популярны среди селебрити. Такие сумки есть у Ким Кардашьян и Мелании Трамп.

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Жена лидера ХАМАСа Яхьи Синвара была замечена с сумкой Birkin за 32 000 долларов, когда она скрывалась в туннелях перед терактом 7 октября. Об этом пишет NYpost.

По сообщениям израильских чиновников, жена лидера ХАМАСа Яхьи Синвара была замечена убегающей в туннель в секторе Газа с сумкой Birkin стоимостью 32 000 долларов за несколько часов до бойни 7 октября.

На кадрах с временной меткой, опубликованных Армией обороны Израиля в субботу, 61-летний Синвар и его жена Абу Замар помогали своим двум маленьким сыновьям пройти по узкому коридору бункера в 22:45 6 октября 2023 года. Видео было обнаружено израильскими военными несколько месяцев назад.

"В то время как у жителей Газы нет денег на еду, мы видим множество примеров особой любви Яхьи Синвара и его жены к деньгам", — написал в X представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи, приложив скриншот, на котором видно, что Абу держит в руках дорогую черную кожаную сумочку.

"Жена Синвара вошла в туннель вместе с ним 6 октября, неся с собой сумку Birkin, оценочная стоимость которой составляет около 32 000 долларов?!" — написала Адраи.

Сумки Birkin обожают знаменитости и миллиардеры — многие, от Кардашьян до Мелании Трамп, были замечены с похожими черными кожаными сумками.

По словам израильских военных, лидер ХАМАСа Яхья Синвар был готов прятаться в своем секретном бункере под Газой, где находились продовольственные пайки ООН, куча налички и даже собственный душ.

Яхья Синвар Фото: Getty Images

Организатор теракта 7 октября Яхья Синвар женился на Абу Замаре в 2011 году, всего через несколько недель после того, как его освободили из израильской тюрьмы в результате обмена заключенными.

Армия обороны Израиля охотилась на Синвара с момента атак 7 октября 2023 года, и на прошлой неделе Синвар был ликвидирован. Солдаты обнаружили его тело, разбирая обломки после авиаудара в Тель-аль-Султане.

Состояние Синвара оценивалось в три миллиарда долларов, а после его смерти при нем нашли 10 000 долларов наличными и удостоверение личности учителя БАПОР (UNRWA).

После убийства Синвара премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его смерть станет поворотным моментом в годичной войне Израиля и ХАМАС. Однако представители ХАМАС заявили, что смерть только усилит группировку.

Напомним, Фокус писал о личной жизни Яхьи Синвара. Фактически его убедили жениться и завести детей. Сам он хотел заниматься только войной.