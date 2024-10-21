У дружини ліквідованого лідера ХАМАСу помітили сумочку Birkin за 32 тисячі доларів (відео)

Сумочки Hermès Birkin популярні серед селебріті. Такі сумки є у Кім Кардаш'ян і Меланії Трамп.

Related video

Дружину лідера ХАМАСу Яхьї Сінвара помітили з сумкою Birkin за 32 000 доларів, коли вона ховалася в тунелях перед терактом 7 жовтня. Про це пише NYpost.

За повідомленнями ізраїльських чиновників, дружину лідера ХАМАСу Яхьї Сінвара помітили, як вона тікала до тунелю у секторі Гази з сумкою Birkin вартістю 32 тисячі доларів за кілька годин до бійні 7 жовтня.

На кадрах із часовою міткою, опублікованих Армією оборони Ізраїлю в суботу, 61-річний Сінвар і його дружина Абу Замар допомагали своїм двом маленьким синам пройти вузьким коридором бункера о 22:45 6 жовтня 2023 року. Відео було виявлено ізраїльськими військовими кілька місяців тому.

"Тоді як у жителів Гази немає грошей на їжу, ми бачимо безліч прикладів особливої любові Яхьї Сінвара та його дружини до грошей", — написав у X представник Армії оборони Ізраїлю Авічай Адраї, приклавши скриншот, на якому видно, що Абу тримає в руках дорогу чорну шкіряну сумочку.

"Дружина Сінвара увійшла в тунель разом із ним 6 жовтня, несучи із собою сумку Birkin, оцінна вартість якої становить близько 32 000 доларів?!" — написав Адраї.

Сумки Birkin обожнюють знаменитості та мільярдери — багато з них, від Кім Кардаш'ян до Меланії Трамп, були помічені зі схожими чорними шкіряними сумками.

За словами ізраїльських військових, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар був готовий ховатися у своєму секретному бункері під Газою, де були продовольчі пайки ООН, купа готівки і навіть власний душ.

Яхья Сінвар Фото: Getty Images

Організатор теракту 7 жовтня Яхья Сінвар одружився з Абу Замарою 2011 року, лише за кілька тижнів після того, як його звільнили з ізраїльської в'язниці внаслідок обміну ув'язненими.

Армія оборони Ізраїлю полювала на Сінвара з моменту атак 7 жовтня 2023 року, і минулого тижня Сінвара ліквідували. Солдати виявили його тіло, розбираючи уламки після авіаудару в Тель-аль-Султані.

Статки Сінвара оцінювали у три мільярди доларів, а після його смерті при ньому знайшли 10 000 доларів готівкою і посвідчення особи вчителя БАПОР (UNRWA).

Після вбивства Сінвара прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його смерть стане поворотним моментом у річній війні Ізраїлю і ХАМАСу. Однак представники ХАМАСу заявили, що смерть тільки посилить угруповання.

Нагадаємо, Фокус писав про особисте життя Яхьї Сінвара. Фактично його переконали одружитися і народити дітей. Сам він хотів займатися тільки війною.