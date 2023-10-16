Ось зла побеждает. Чему должна научить Запад первая фаза войны в Израиле

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Ось зла выиграла этот раунд.

ХАМАС не лжет. Они достигли своих целей. Они выиграли этот раунд. И с каждым ударом Израиля они выигрывают еще больше. Израиль попал в ловушку. Израиль проиграл этот раунд. Проиграли ЕС. Проиграли США. Выиграли в ХАМАСе, Тегеране, Пекине и Москве.

Какова цель теракта? Не сам теракт, а реакция на него. Целью ХАМАСа было вызвать такую эмоциональную реакцию Израиля, чтобы у него не осталось другого выхода, кроме радикальных ответных действий. Жестокость здесь не только черта террористов, она и инструмент. И Израиль делает то, что хотел увидеть ХАМАС. Израиль мстит. Израиль реагирует эмоционально. И ХАМАС радуется. И радуются его спонсоры.

Какова цель атаки ХАМАСа? ХАМАС хотел добиться крови в Секторе Газа. И кровь израильтян была лишь методом достижения цели. Они хотели крови жителей Сектора Газа. Потому что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было бы стать прорывом в деле мира на Ближнем Востоке. Которая могла бы обеспечить реализацию пути Индия-Ближний Восток-Европа, нанеся удар по позициям Китая.

Соглашение точно уже сорвано. И в ближайшие годы к нему невозможно будет вернуться.

Парадокс в том, что все все понимают. Саудовская Аравия понимает, что ХАМАС хотел крови в Секторе Газа, чтобы сорвать сделку. Понимает, что этот удар по ним наносит Иран руками своих приспешников.

Понимает, но не может действовать иначе. Израиль понимает. Понимает США. Все все все понимают. Но исправить уже ничего не могут.

Израиль не может остановиться. Потому что граждане Израиля хотят крови и мести.

Саудовская Аравия не может не реагировать на действия Израиля, потому что подданные не поймут своего принца. Они заложники ненависти, которую десятилетиями лелеяли против евреев, так же как Израиль является заложником своего желания мести.

И США уже ничего не может сделать. Все понимают и могут только пытаться минимизировать убытки.

Израиль ответил именно так, как и хотел ХАМАС Фото: Из открытых источников

Радуется Китай. Радуется Иран. Радуется Путин. Все они возлагают ответственность на Израиль, занимая одинаковую позицию и заигрывая с левыми на Западе, которые также привыкли повторять методички еще времен Коминтерна (ничего нового, это все было уже много раз) об израильской военщине и страдающих детях палестинцев. Хотя именно они больше всех радуются крови, которая прольется в Секторе Газа.

Радуется и Эрдоган. Потому что путь из Индии должен был бы обойти Турцию. И так же повторяет нарративы о вине Израиля в эскалации.

Индия молчит. Потому что ничего не может сделать. Потому что все разыграли без них. И разве что больше российских нефтедолларов теперь застрянет в рупиях.

Главное в теракте не сам теракт, а ответ на него. Атаки 11 сентября в США долгосрочно ослабили Америку именно потому, что Вашингтон ввязался в две войны, Афганистан и Ирак. Позволив себя спровоцировать.

Израиль долгосрочно ослабляет себя, даже уничтожая инфраструктуру ХАМАСа в Секторе Газа. Потому что здесь вопрос только времени, которое понадобится, чтобы вновь вырыть эти тоннели. Желающих стать под флаг ХАМАСа будет больше. Потому что также месть. Месть за кровь, которую спровоцировал сам ХАМАС. А проводники ХАМАСа сидят пока в безопасности, провоцируя кровь оттуда, где не может пролиться их кровь.

Вот так работает бизнес на крови.

Какая мораль? Никакой. Только факты. Западная цивилизация проиграла этот раунд. Ось зла празднует. И мы можем только надеяться, что это поражение, не в финальной битве, а в промежуточной, заставит кого-то в Вашингтоне отрезвиться и вспомнить, что история не закончилась и финальную точку могут поставить не они. И война России против Украины является частью этой битвы, и надо наказать ось зла.

Ось зла, которая сегодня празднует.

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