Израиль призывает к эвакуации свыше 1 млн жителей Газы: ООН требует отменить приказ

Армия обороны Израиля в преддверии наземной операции в Секторе Газа разбрасывает листовки с призывом покинуть город. В ООН заявили, что такие шаги превратят и без того трагическую ситуации в катастрофическую.

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Израильские военные 13 октября в своем заявлении предупредили, что жители северной части Сектора Газа за 24 часа должны эвакуироваться в южную часть территории, так как "в ближайшие дни" ЦАХАЛ будет активно действовать в городе Газа. В ООН призывают отменить этот приказ, поскольку речь идет о перемещении 1,1 млн человек — это половина населения всего Сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times.

"Граждане города Газа, эвакуируйтесь на юг ради собственной безопасности и безопасности ваших семей и отдалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита", — предупреждает израильская сторона.

Израильская сторона разбрасывает листовки с призывом покинуть Газу

При этом армейцы добавили, что жители Газы смогут вернуться в город только после очередного объявления.

По мнению представителя организации Стефана Дюжаррика, перемещение более миллиона человек приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям". Он подчеркнул, что ООН решительно требует отменить приказ, чтобы избежать превращения и без того трагической ситуации в катастрофическую.

По мнению обозревателей The War Zone, Армия обороны Израиля таким образом готовится к наземной операции в регионе, однако такое решение поставила Израиль в тупик в отношениях с ООН.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал реакцию международной организации позорной и призвал ее сосредоточиться на осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Обозреватели отмечают, что пока неясно, как ООН сможет организовать массовое перемещение населения в столь сжатые сроки, учитывая, что многие дороги повреждены и непроходимы в результате израильских авиаударов.

Между тем, число погибших продолжает расти. На сегодняшний день в Израиле погибли 1300 человек, большинство из которых стали жертвами терактов, совершенных ХАМАС в минувшие выходные. По данным ЦАХАЛа, в это число входят 222 военнослужащих, погибших с тех пор.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 13 октября заявил, что если армия Израиля продолжит блокаду Газы, то другие "движения сопротивления" могут открыть второй фронт в войне. По его словам, блокада города и отключение электричества являются военными преступлениями израильских силовиков.