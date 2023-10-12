Блокада Сектора Газа не является актом террора со стороны Израиля, — Еврокомиссия

По словам представителя ЕК Эрика Мамера, сравнивать действия израильских сил с российскими ударами по инфраструктуре Украины некорректно, так как в случае с РФ речь идет о неспровоцированном нападении на соседнюю страну.

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Европейская комиссия не может осуждать полную блокаду Сектора Газа со стороны Израиля и назвать ее "актом террора". Также некорректно сравнивать действия израильской стороны с ударами России по украинской энергетической инфраструктуре, которые начались с 2022 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе 12 октября.

Во время конференции итальянский журналист упомянул слова главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила удары российских сил по инфраструктуре Украины, назвав их военными преступлениями.

На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано в "очень специфическом контексте", и в данном случае речь идет о неспровоцированном нападении страны, которая является членом Совета безопасности ООН, на соседнее независимое государство.

"А ситуация, в которой находимся мы, когда, как я вам напомню, продолжаются нападения из сектора Газа на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищается на крайне сложном театре боевых действий", — пояснил Мамер.

Европейский чиновник добавил, что пока нельзя оценивать действия Иерусалима и определить, как точно должны действовать израильтяне, чтобы противостоять террористам группировки ХАМАС. По его словам, ЕС может только призвать соблюдать международное право и приложить все усилия для обеспечения безопасности мирного населения.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа, приостановив при этом поставки воды, электричества и топлива. Как заявил 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац ни о какой гуманитарной помощи Газе не может быть и речи до тех пор, пока ХАМАС не освободит израильских заложников.