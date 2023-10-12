"Пока похищенные не вернутся домой": Газа не получит свет, воду и топливо, — миненергетики Израиля

По словам министра экономики Исраэля Каца, Израиль не планирует оказывать гуманитарную помощь Газе.

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Израиль приостановил поставку воды, электроэнергии и топлива в Сектор Газа до момента, когда боевики освободят израильских заложников. Об этом сообщил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", — написал он.

Он добавил, что "никто не будет проповедовать мораль" Израиля.

Отметим, что 11 октября стало известно, что вскоре в Секторе Газа возможно будут приостановлены поставки электроэнергии из-за исчерпания топливных ресурсов на местной электростанции.

"Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено. Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, в многоэтажках не будет воды и не будут работать лифты.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".