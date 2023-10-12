"Доки викрадені не повернуться додому": Газа не отримає світло, воду і паливо, — міненергетики Ізраїлю

За словами міністра економіки Ісраеля Каца, Ізраїль не планує надавати гуманітарну допомогу Газі.

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Ізраїль призупинив постачання води, електроенергії та палива в Сектор Газа до моменту, коли бойовики звільнять ізраїльських заручників. Про це повідомив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі X.

"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнено, жоден водяний гідрант не буде відчинено, і жоден бензовоз не заїде, поки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому", — написав він.

Він додав, що "ніхто не буде проповідувати мораль" Ізраїлю.

Зазначимо, що 11 жовтня стало відомо, що незабаром у Секторі Гази, можливо, буде припинено постачання електроенергії через вичерпання паливних ресурсів на місцевій електростанції.

"Влада попередила, що о 14:00 за місцевим часом електроенергію відключать, оскільки на електростанції закінчується паливо. Через годину електрику було повністю відключено. Без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два-чотири дні", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у багатоповерхівках не буде води і не працюватимуть ліфти.

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".