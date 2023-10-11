"Лікарні — на генераторах": Сектор Гази залишиться без світла, — ЗМІ

За даними журналістів, без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два-чотири дні.

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Незабаром у Секторі Гази, можливо, буде призупинено постачання електроенергії через вичерпання паливних ресурсів на місцевій електростанції. Про це повідомляє AL Jazeera з посиланням на заяву влади Гази.

"Влада попередила, що о 14:00 за місцевим часом електроенергію відключать, оскільки на електростанції закінчується паливо. Через годину електрику було повністю відключено. Без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два-чотири дні", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у багатоповерхівках не буде води і не працюватимуть ліфти.

"Газа була відкинута на століття назад, у середньовіччя. Газа на межі колапсу", — додають у джерелі.

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа, було випущено понад дві тисячі ракет. Після чого ХАМАС почав наземне вторгнення в країну. 8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовувала терористична організація "Ісламський джихад".