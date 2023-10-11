"Больницы – на генераторах": Сектор Газа останется без света, — СМИ

По данным журналистов, без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня.

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Вскоре в Секторе Газа возможно будут приостановлены поставки электроэнергии из-за исчерпания топливных ресурсов на местной электростанции. Об этом сообщает AL Jazeera со ссылкой на заявление властей Газы.

"Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено. Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, в многоэтажках не будет воды и не будут работать лифты.

"Газа была отброшена на века назад, в средневековье. Газа на грани коллапса", — добавляют в источнике.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".