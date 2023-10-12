Блокада Сектора Газа не є актом терору з боку Ізраїлю, — Єврокомісія

За словами представника ЄК Еріка Мамера, порівнювати дії ізраїльських сил із російськими ударами по інфраструктурі України некоректно, оскільки у випадку з РФ йдеться про неспровокований напад на сусідню країну.

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Європейська комісія не може засуджувати повну блокаду Сектора Гази з боку Ізраїлю і назвати її "актом терору". Також некоректно порівнювати дії ізраїльської сторони з ударами Росії по українській енергетичній інфраструктурі, які почалися з 2022 року. Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу в Брюсселі 12 жовтня.

Під час конференції італійський журналіст згадав слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка звинуватила удари російських сил по інфраструктурі України, назвавши їх військовими злочинами.

На це Мамер відповів, що заяву фон дер Ляєн було зроблено в "дуже специфічному контексті", і в цьому випадку йдеться про неспровокований напад країни, яка є членом Ради безпеки ООН, на сусідню незалежну державу.

"А ситуація, в якій перебуваємо ми, коли, як я вам нагадаю, тривають напади із Сектора Гази на Ізраїль, і Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на вкрай складному театрі бойових дій", — пояснив Мамер.

Європейський чиновник додав, що наразі не можна оцінювати дії Єрусалима і визначити, як точно мають діяти ізраїльтяни, щоб протистояти терористам угруповання ХАМАС. За його словами, ЄС може тільки закликати дотримуватися міжнародного права і докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки мирного населення.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази, призупинивши водночас постачання води, електрики і палива. Як заявив 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац, ні про яку гуманітарну допомогу Газі не може бути й мови доти, доки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників.