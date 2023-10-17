"Несет для нас риски": в ГУР высказались о поездке Путина в Китай (видео)

По словам спикера ГУР Андрея Юсова, какие бы пафосные речи не произносил российский лидер, в мире теперь воспринимают РФ как "сырьевой придаток".

Related video

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР) оценили риски, которые несет в себе поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекин. Об этом рассказал спикер ведомства Андрей Юсов эфире телемарафона 17 октрября.

Андрей Юсов заявил, что любая активность главы государства-агрессора внимательно отслеживается на предмет всех рисков, которые она может за собою повлечь.

"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не просто отслеживает, но и отрабатывает разные сценарии в этом направлении", — сказал он.

Спикер также отметил, что сегодня все воспринимают Россию как "сырьевой придаток" в мировых экономических процессах.

"Соответственно, когда представителей этого сырьевого придатка куда-то приглашают, в первую очередь так на них и смотрят, какие бы пафосные слова российский диктатор или его приспешники не озвучивали" — заявил Юсов.

Андрей Юсов о визите Путина в Пекин (05:44)

Напомним, 17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь". В рамках этого мероприятия президент РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, на полях международного форума Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По информации СМИ, руководители двух стран обсудили поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.