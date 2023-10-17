Для обучения "Хезболлы": в Сирию прибыли инструкторы "вагнеровцев", – ЦНС

По данным украинского подполья, российские наемники будут передавать боевикам "Хезболлы" опыт штурмовых действий малыми группами, боев в городской застройке и использования БПЛА.

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Наемники частной военное компании "Вагнер" были переброшены из Беларуси в Сирию для передачи опыта войны в Украине. Об этом пишет Центр национального сопротивления 17 октября.

Сообщается, что инструкторы "вагнеровцев" будут тренировать боевиков ливанской группировки "Хезболлы". Речь идет о штурмовых действиях малыми группами, боях в городской застройке и использовании беспилотников.

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Показали запуск дронов и прорыв обороны. Как "вагнеровцы" готовили ХАМАС к вторжению в Израиль

Как отмечают в ЦНС, на данный момент боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористической группировкой ХАМАС. По данным украинского подполья, в подготовке ХАМАС к атаке на Израиль были причастны "вагнеровцы".

"Следовательно, можно говорить о систематической поддержке России через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", — говорится в публикации.

В ЦНС также выразили благодарность участникам подполья Беларуси на предоставленную информацию.

Напомним, 9 октября руководитель Центра военно-правовых исследований сказал Фокусу, что в обучении боевиков ХАМАС, вероятно, принимали участие инструкторы из Российской Федерации.

В свою очередь главный редактор Defense Express Олег Катков 10 октября отметил, что Россия передала боевикам ХАМАС свои противотанковые ракетные комплексы "Корнет". По данным эксперта, в распоряжении ХАМАС также есть оружие из Ирана.