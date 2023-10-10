Показали запуск дронов и прорыв обороны. Как "вагнеровцы" готовили ХАМАС к вторжению в Израиль

Исламистские боевики не могли сами научиться тактике штурма укрепленных линий обороны и точным сбросам сложных боеприпасов с дронов. У армии Ирана нет практического боевого опыта, поэтому влияние России очевидно. Остается открытым вопрос, как "Моссад" упустил процесс подготовки террористов.

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Наемники из российской ЧВК "Вагнер" могли координировать нападение ХАМАС на Израиль. Все действия исламистов были синхронизированы с террористическими атаками России в Украине, заявили в украинском Центре стратегических коммуникаций.

Тактика исламистских боевиков по штурму и сбросам боеприпасов с дронов напоминает российский почерк. Явно боевики российской ЧВК "Вагнер" готовили террористов. Боевики ХАМАС используют современное оружие российского производства, к примеру, экспортный вариант автомата АК-103, указали специалисты.

"Нападение ХАМАС на Израиль было синхронизировано с массированными атаками российских войск на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях. Россия сделала ставку на отвлечение от Украины. Россияне планируют передать террористам ХАМАС трофейное западное оружие, захваченное в Украине. Цель очевидна — дальнейшая дискредитация Украины перед международными партнерами", — заявили в центре.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк прямо сказал об осведомленности властей РФ про подготовку ХАМАС к нападению на Израиль.

"Руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", — отметил работник ГУР.

Военной разведке Украины известно, что российские ЧВК обмениваются опытом ведения боевых действий с боевиками ХАМАС. Подтверждения участия ЧВК "Вагнер" в подготовке боевиков ХАМАС в независимых источниках нет. Западные СМИ пока не освещали такие факты.

Мастера дронов: как Израиль упустил подготовку боевиков ХАМАС

Российские военизированные подразделения безусловно имели отношение к подготовке исламистских боевиков. ХАМАС никогда не показывал класс в ведении военных операций, тем более в прорывах линии обороны и захвате территорий в короткий срок, сказал Фокусу военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Тут нужна слаженность и маневренность действий мобильных групп. Не показывали ХАМАС и навыки управления дронами. Доподлинно неизвестно, были ли это представители ЧВК "Вагнер". У российской армии есть опыт оперирования БПЛА любого типа, но так как у "вагнеровцев" все же больше свободного времени, могли задействовать их", — прокомментировал эксперт.

Боевики свободно управляли дронами со сложными боеприпасами, например тандемный кумулятивный выстрел ПГ-7В. Это увесистая боевая часть, которая точно полетела в уязвимое место одного из лучших танков "Меркава", продолжил он.

"Уточню, что у Ирана такого боевого опыта на практике нет, только в теории. Подготовку групп операторов могли вести и в Секторе Газа, для этого не нужен серьезный полигон. Но почему "Моссад" упустил сам этот процесс, это действительно вопрос", — заключил Коваленко.

У России полно ресурсов для обучения террористов по миру. ЧВК "Вагнер" получил в Украине колоссальный опыт по вырезанию мирного населения в Украине и передал его ХАМАСу, считает полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Президент РФ Владимир Путин создал еще одну горячую точку. Логично, все по стандартам НКВД. Службы безопасности Израиля проявили беспечность. У [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и Путина были довольно теплые отношения. Путин заверил, что ХАМАС не пойдет в атаку и обдурил партнера. Почему нас противник застал врасплох (речь идет о нападении России 24 февраля 2022 года, — ред.) — та же самая беспечность", — резюмировал эксперт.

Отметим, что Путин первый раз отреагировал на войну в Израиле 10 октября. По его мнению, в обострении конфликта виноваты США и необходимо образовать суверенное Палестинское государство.

Фокус ранее писал, что авиация ЦАХАЛ бьет по военным объектам ХАМАС в Секторе Газа противобункерными авиабомбами GBU-7. Бомба может пробить бетон толщиной до 6 метров.