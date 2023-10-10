Удары по Сектору Газа: авиация Израиля применяет противобункерные авиабомбы GBU-72

Эти бомбы специально предназначены для уничтожения труднодоступных и укрепленных подземных коммуникаций, а также для обрушения высотных зданий и башен, вызывая подрыв конструкций фундамента.

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Израильская авиация для нанесения ударов по военным объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа использует противобункерные авиабомбы GBU-72. Этот авиационный боеприпас способен пробить до 30 м грунта или 6 м бетона, вызывая разрушения в непосредственной близости и генерируя ударную волну, способную вызвать обрушение подземных сооружений. Об этом 10 октября сообщили обозреватели Defence Mirror.

По неподтвержденным данным авиация ЦАХАЛ начала наносить удары по тоннелям и другим подземным объектам палестинских террористов на северо-западе Газы, которые являются жизненно важными элементами для осажденного региона.

Эти бомбы специально предназначены для пробивания труднодоступных или глубоко размещенных целей. Они делятся на две основные категории:

первый тип оснащен усиленной носовой частью и устройством задержки взрывателя — это позволяет за счет веса и пробивать грунт или строения перед детонацией.

второй тип несет двойной заряд, при этом первоначальный заряд создает точку входа в цель, позволяя основному заряду детонировать внутри, вызывая значительные разрушения.

Обозреватели пишут, что палестинский анклав находящийся в условиях сухопутной, воздушной и морской блокады по всем направлениям, в значительной степени опирается на сеть туннелей, по которым поставляются жизненно важные товары, включая продовольствие, оружие и топливо. Поэтому, располагая разведданными, израильские силы решили нанести удар по этим целям, так как накануне министр обороны страны Йоав Галлант объявил о полной блокаде Сектора Газа.

В публикации было отмечено, что ЦАХАЛ имеет как импортные боеприпасы GBU-72, так и усовершенствованные модели собственного производства. Эти авиабомбы также эффективны не только против подземных коммуникаций, и против высотных зданий и башен, вызывая обрушения конструкций фундамента строений.

Отметим, что в ночь на 10 октября Армия обороны Израиля нанесла более 500 ударов по объектам в Секторе Газа. По информации израильский СМИ, были нанесены удары по штабам ХАМАС, зданию старшего военно-морского офицера движения и другим военным объектам террористов.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября объявил о начале наземной операции в Секторе Газа. В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом израильский премьер сказал, что у него нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать на нападения палестинцев.