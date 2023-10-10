Удари по Сектору Газа: авіація Ізраїлю застосовує протибункерні авіабомби GBU-72

Ці бомби спеціально призначені для знищення важкодоступних і укріплених підземних комунікацій, а також для обвалення висотних будівель і веж, викликаючи підрив конструкцій фундаменту.

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Ізраїльська авіація для нанесення ударів по військових об'єктах угруповання ХАМАС у Секторі Гази використовує протибункерні авіабомби GBU-72. Цей авіаційний боєприпас здатний пробити до 30 м ґрунту або 6 м бетону, спричиняючи руйнування в безпосередній близькості та генеруючи ударну хвилю, що здатна спричинити обвалення підземних споруд. Про це 10 жовтня повідомили оглядачі Defence Mirror.

За непідтвердженими даними авіація ЦАХАЛ почала завдавати ударів по тунелях та інших підземних об'єктах палестинських терористів на північному заході Гази, які є життєво важливими елементами для обложеного регіону.

Ці бомби спеціально призначені для пробивання важкодоступних або глибоко розміщених цілей. Вони поділяються на дві основні категорії:

перший тип оснащений посиленою носовою частиною і пристроєм затримки детонатора — це дає змогу завдяки вазі пробивати ґрунт або будови перед детонацією;

другий тип несе подвійний заряд, водночас початковий заряд створює точку входу в ціль, даючи змогу основному заряду детонувати всередині, спричиняючи значні руйнування.

Оглядачі пишуть, що палестинський анклав, який перебуває в умовах сухопутної, повітряної та морської блокади за всіма напрямками, значною мірою спирається на мережу тунелів, якими постачають життєво важливі товари, включно з продовольством, зброєю і паливом. Тому, маючи у своєму розпорядженні розвіддані, ізраїльські сили вирішили завдати удару по цим цілям, оскільки напередодні міністр оборони країни Йоав Ґалант оголосив про повну блокаду Сектора Гази.

У публікації було зазначено, що ЦАХАЛ має як імпортні боєприпаси GBU-72, так і вдосконалені моделі власного виробництва. Ці авіабомби також ефективні не тільки проти підземних комунікацій, а й проти висотних будівель і веж, спричиняючи обвалення конструкцій фундаменту будівель.

Зазначимо, що в ніч на 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю завдала понад 500 ударів по об'єктах у Секторі Гази. За інформацією ізраїльських ЗМІ, було завдано ударів по штабах ХАМАС, будівлі старшого військово-морського офіцера руху та інших військових об'єктах терористів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 9 жовтня оголосив про початок наземної операції в Секторі Гази. Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом ізраїльський прем'єр сказав, що в нього немає іншого вибору, окрім як рішуче відреагувати на напади палестинців.