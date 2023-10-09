ЦАХАЛ объявил о начале атаки на центры ХАМАС в Секторе Газа: последние новости

В Секторе Газа начинается операция по ликвидации террористов ХАМАС, говорится в сообщении ЦАХАЛ. При этом предостерегли, что прозвучала тревога на противоположной от террористов стороне страны.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает спецоперацию по обезвреживанию террористов ХАМАС, которые напали на израильских граждан 7 октября 2023 года. После вторжения банд террористов в стране объявили военное положение, мобилизацию резервистов и начали ликвидацию живой силы противника. По итогам первых двух суток освободили от боевиков населенные пункты на границе с Сектором Газа. После этого операцию продолжили. О деталях говорится в ленте новостей пресс-службы ведомства.

На странице командования армии Израиля ЦАХАЛ опубликовано сообщение, в котором говорится о начале широкомасштабной атаки на центры ХАМАС. Время публикации — 13:09 (по Киеву).

Через час сообщили о воздушной тревоге в двух населенных пунктах: в Ramot Naftali (на севере у границы с Ливаном), в Петах возле Тель-Авива.

Тревога в Израиле 9 октября 2023 года Фото: Google maps

Война в Израиле: детали

ЦАХАЛ ранее сообщил, что удалось арестовать около 40 человек, среди них — 29 боевиков ХАМАС. Аресты происходили в 17 населенных пунктах Израиля. Во время одного из инцидентов боевики использовали коктейли Молотова, после чего их застрелили.

Также военные опубликовали видео ударов по позициям террористов в Секторе Газа. На одном из видео — атака с воздуха на некий объект, который взрывается после попадания израильского снаряда.

Днем 7 октября, когда стало известно о нескольких сотнях погибших гражданских израильтян, командование ХАМАС объяснило, почему начало нападение. В заявлении террористов утверждается, что они решили воевать "против захватчиков".

8 октября штаб обороны Израиля сообщил, что в стране ввели в действие "пункт 40 Алеф". Согласно этому пункту закона, ЦАХАЛ взял на себя функции управления военными действиями, при этом лишь докладывая политическому руководству.

В первые часы после атаки террористов в направлении израильский населенных пунктов полетело несколько тысяч ракет, выпущенных с территории Сектора Газы. В ответ был нанесен удар по зданию, где находились командиры боевиков.

9 октября армия Израиля предупредила о начале охоты на лидера праворадикальных исламистов Яхью Синваре. Именно этот человек, по данным командования, стоит за атакой террористов, поэтому он "обречен".

Тем временем поступила информация, что территория Израиля полностью под контролем армии.

Напоминаем, в СМИ опубликовали анализ работы израильских спецслужб: хотели установить, почему атака террористов произошла так внезапно. Среди версии — боевики делали вид, что их интересует зарабатывание денег, поэтому воевать они якобы не планировали. Между тем страны мира разделились относительно войны в Израиле: есть и такие, которые на стороне террористов ХАМАС.