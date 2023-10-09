"Они заставили нас думать, что им нужны деньги": ХАМАС два года обманывал Израиль, — Reuters

По данным источника, близкого к боевикам, ХАМАС применил "уникальную разведывательную тактику" и при этом открыто проводил военные учения, чтобы создать образ, будто он не готов к военным авантюрам против Израиля.

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Террористическая организация ХАМАС провела "двухлетнюю кампанию обмана Израиля", использовав уловки, чтобы убедить его в своем нежелании начинать военные действия. Террористическая организация разработала "беспрецедентную разведывательную тактику", включая создание макета израильского поселения в Секторе Газа. Об этом 9 октября пишет агентство Reuters со ссылкой на источники близкие к ХАМАС.

По версии источника, в то время как Израиль был уверен, что ХАМАС демонстрирует сдержанность и утомлен войной, предоставляя экономические стимулы для жителей Газы, боевики продолжали подготовку и тренировки, иногда на виду у всех.

Источник отмечает, что "ХАМАС создал образ, будто он не готов к военным действиям".

"ХАМАС применил уникальную разведывательную тактику, чтобы сбить Израиль с толку в последние месяцы, создавая впечатление в обществе, что он не настроен на борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой крупномасштабной операции", — говорится в публикации.

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Израиль признает, что был внезапно атакован

"Это был наш "11 сентября". Они атаковали нас. Они поразили нас и оперативно пришли со всех сторон — из воздуха, с земли и с моря", — сказал майор Нир Динар, представитель Армии обороны Израиля.

Представитель ХАМАС в Ливане, Усама Хамдан, заявил Reuters, что атака доказала решимость палестинцев достичь своих целей "независимо от военной мощи и возможностей Израиля".

Один из наиболее ярких элементов подготовки атаки ХАМАС было построение макета израильского поселения в Секторе Газа, где проводились учения по высадке военных десантов и тренировке штурма. Эти учения даже фиксировались на видео.

"Израиль, конечно, замечал это, но приходил к выводу, что ХАМАС не стремится к военному конфликту", — добавил источник.

В то время ХАМАС убеждал Израиль в том, что его главным приоритетом является обеспечение рабочих мест в Газе, где проживает более двух миллионов человек, и что они не заинтересованы в разжигании новой войны.

"ХАМАС удалось создать образ, будто он не готов к военным авантюрам против Израиля", — сказал источник.

Другой представитель израильской армии считал, что обеспечение рабочих мест и перевод денег в Газу создаст уровень стабильности. Однако оказалось, что они ошиблись. Источник в израильских службах безопасности признал, что Израиль был обманут террористами.

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги, и весь этот период они проводили тренировки, пока не начали вооруженное восстание", — сказал источник в израильской армии.

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ХАМАС два года воздерживался от военных действий

Как отмечает издание, в последние два года ХАМАС воздерживался от военных действий против Израиля, в то время как другая исламистская группировка, базирующаяся в Газе и известная как "Исламский джихад", начала серию собственных атак и ракетных обстрелов.

В день нападения 7 октября ХАМАС разделил операцию на четыре этапа.

"Первым этапом стал обстрел из 3000 ракет, выпущенных из Сектора Газа, совпавший с вторжением боевиков на дельтапланах", — сообщил источник.

После того как боевики на дельтапланах приземлились, они заняли определенную территорию, чтобы элитное подразделение террористов могло начать штурм укрепленной стены, построенной Израилем, чтобы предотвратить проникновение.

Для прорыва стены боевики использовали взрывчатку, а затем перебрались через нее, используя мотоциклы. Бульдозеры расширили проломы, и на полноприводных автомобилях въехали другие боевики.Согласно источнику, группа ХАМАС атаковала штаб-квартиру израильской армии на юге Газы и заблокировала связь, изолировав личный состав от возможности связи между собой или с командирами.

"Завершающим этапом нападения стало перемещение заложников в Сектор Газа, что в основном было достигнуто на ранних этапах атаки", — цитирует агентство источник, близкий к боевикам.

Вместе с тем, источник в израильских службах безопасности сообщил, что войска на юге Газы были недостаточно укомплектованы, так как некоторые из них были переброшены на западный берег для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками.

"ХАМАС воспользовался этим", — отметил источник.

Война в Израиле — главные события

Утром 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни заложников. Также они расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".