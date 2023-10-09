"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші": ХАМАС два роки обманював Ізраїль, — Reuters

За даними джерела, близького до бойовиків, ХАМАС застосував "унікальну розвідувальну тактику" і водночас відкрито проводив військові навчання, щоб створити образ, ніби він не готовий до військових авантюр проти Ізраїлю.

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Терористична організація ХАМАС провела "дворічну кампанію обману Ізраїлю", використавши виверти, щоб переконати його у своєму небажанні починати військові дії. Терористична організація розробила "безпрецедентну розвідувальну тактику", включно зі створенням макета ізраїльського поселення в Секторі Гази. Про це 9 жовтня пише агентство Reuters із посиланням на джерела, близькі до ХАМАС.

За версією джерела, тоді як Ізраїль був упевнений, що ХАМАС демонструє стриманість і стомлений війною, надаючи економічні стимули для жителів Гази, бойовики продовжували підготовку і тренування, іноді на очах у всіх.

Джерело зазначає, що "ХАМАС створив образ, ніби він не готовий до військових дій".

"ХАМАС застосував унікальну розвідувальну тактику, щоб збити Ізраїль з пантелику останніми місяцями, створюючи враження в суспільстві, що він не налаштований на боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї великомасштабної операції", — ідеться в публікації.

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Ізраїль визнає, що був раптово атакований

"Це був наш "11 вересня". Вони атакували нас. Вони вразили нас і оперативно прийшли з усіх боків — з повітря, з землі й з моря", — сказав майор Нір Дінар, представник Армії оборони Ізраїлю.

Представник ХАМАС у Лівані, Усама Хамдан, заявив Reuters, що атака довела рішучість палестинців досягти своїх цілей "незалежно від військової потужності та можливостей Ізраїлю".

Один із найяскравіших елементів підготовки атаки ХАМАС була побудова макета ізраїльського поселення в Секторі Гази, де проводили навчання з висадки військових десантів і тренування штурму. Ці навчання навіть фіксували на відео.

"Ізраїль, звісно, помічав це, але доходив висновку, що ХАМАС не прагне до військового конфлікту", — додало джерело.

У той час ХАМАС переконував Ізраїль у тому, що його головним пріоритетом є забезпечення робочих місць у Газі, де мешкає понад два мільйони людей, і що вони не зацікавлені в розпалюванні нової війни.

"ХАМАС вдалося створити образ, ніби він не готовий до військових авантюр проти Ізраїлю", — сказало джерело.

Інший представник ізраїльської армії вважав, що забезпечення робочих місць і переказ грошей у Газу створить рівень стабільності. Однак виявилося, що вони помилилися. Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Ізраїль був обманутий терористами.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші, і весь цей період вони проводили тренування, поки не почали збройне повстання", — сказало джерело в ізраїльській армії.

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ХАМАС два роки утримувався від військових дій

Як зазначає видання, в останні два роки ХАМАС утримувався від військових дій проти Ізраїлю, в той час як інше ісламістське угруповання, яке базується в Газі й відоме як "Ісламський джихад", розпочало серію власних атак і ракетних обстрілів.

У день нападу 7 жовтня ХАМАС розділив операцію на чотири етапи.

"Першим етапом став обстріл із 3000 ракет, випущених із Сектору Гази, що збігся із вторгненням бойовиків на дельтапланах", — повідомило джерело.

Після того як бойовики на дельтапланах приземлилися, вони зайняли певну територію, щоб елітний підрозділ терористів міг почати штурм укріпленої стіни, побудованої Ізраїлем, щоб запобігти проникненню.

Для прориву стіни бойовики використовували вибухівку, а потім перебралися через неї, використовуючи мотоцикли. Бульдозери розширили проломи, і на повнопривідних автомобілях в'їхали інші бойовики. Згідно з джерелом, група ХАМАС атакувала штаб-квартиру ізраїльської армії на півдні Гази і заблокувала зв'язок, ізолювавши особовий склад від можливості зв'язку між собою або з командирами.

"Завершальним етапом нападу стало переміщення заручників у Сектор Гази, що в основному було досягнуто на ранніх етапах атаки", — цитує агентство джерело, близьке до бойовиків.

Водночас джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що війська на півдні Гази були недостатньо укомплектовані, оскільки деякі з них були перекинуті на західний берег для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними та палестинськими бойовиками.

"ХАМАС скористався цим", — зазначило джерело.

Війна в Ізраїлі — головні події

Уранці 7 жовтня із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вдерлися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню заручників. Також вони розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункту 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".