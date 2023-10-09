Третья мировая на Ближнем Востоке: что ждать от союза ХАМАС, Ирана и РФ против Израиля и США

Израильско-палестинский конфликт перешел в крайне горячую стадию, за 2-3 недели его точно не решить. Союзы уже сформированы — с одной стороны Россия, Иран и Китай, а с другой — США и западный мир. Столкновение цивилизаций и новая война начинается именно в Секторе Газа, уверены военно-политические аналитики.

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Война Израиля с боевиками исламской группировки ХАМАС набирает обороты. Исламисты убили 700 израильтян и похитили еще десятки во время самого масштабного нападения на Израиль со времен войны Судного дня 50 лет назад.

Израильские военные 9 октября нанесли удары по 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в Секторе Газа. Истребители, вертолеты и артиллерия ЦАХАЛ за ночь разрушили командные центры террористов и резиденцию высокопоставленного представителя ХАМАС Рухи Маштаа, который мог организовать вторжение в Израиль.

Постепенно становится ясно, что решить израильско-палестинский вопрос за 2-3 недели не получится. Быстрое завершение войны возможно в случае уничтожения исламистов в Секторе Газа, но наземная операция ЦАХАЛ может затянуться на несколько месяцев.

"Исламский джихад" и ХАМАС спонсирует Иран, главный союзник России на Ближнем Востоке. Иранские чиновники поздравили исламских террористов с нападением на Израиль, но во время заседания в ООН заявили о непричастности к атакам.

"Мы поздравляем палестинских боевиков и будем поддерживать их до полного освобождения Палестины и Иерусалима", — сказал советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави.

Судя по заявлениям Ирана и других террористических организаций, они готовы присоединиться к вторжению. Лидеры ХАМАС ждут вступления в конфликт других террористических образований и так называемой "Оси сопротивления" Ирана, указывают аналитики американского Института изучения войны.

"В коалицию входят ливанская "Хезболла", сирийский режим Башара Асада, йеменское движение хуситов и множество ополчений из Бахрейна, Ирака, Палестины и Сирии", — говорится в отчете.

Китай стоит за спиной. Появился ли риск третьей мировой войны?

Союз России и Ирана в израильском и украинском противостоянии поддерживают Китай и Северная Корея. Формируется глобальная антизападная коалиция с кровавыми войнами, говорит Фокусу директор Института внешнеполитических исследований, эксперт-международник Григорий Перепелица.

"Нападение на Израиль координировала тройка "Россия-Иран-Китай". Они хотят втянуть США в арабо-израильское противостояние и добиться ослабления военной помощи Украине. СМИ полностью сосредоточились на Израиле, российско-украинская война уже не так интересна. Кремлю это на руку. У РФ появилаcь стратегическая передышка на обновление оружия и перезапуск военного производства. Стоит ожидать взлета цен на нефть, от чего Москва получает выгоду", — объяснил эксперт.

Перепелица сравнивает ситуацию с 1914 годом. Мир на пороге начала Третьей мировой войны и смены полярности международных отношений, которая не закончится Ближним Востоком и Украиной, продолжил он.

"Из-за недостаточно жесткой реакции Запада во главе с США, появляются вакуумы влияния. Эти ячейки заполняются региональными лидерами, а это всегда переходит в конфликт. Скоро движение будет на Балканах и Тайване. США одни не справятся с глобальным хаосом, а Китай и Россия попробуют заполнять пробелы", — подытожил он.

Поддержка ХАМАС и Хезболлы. Иран охраняет своих

Характер связей боевиков ХАМАС с иранцами и россиянами разный. Это больше проиранское движение, но Тегеран не заинтересован во влиянии других сторон на это прокси-образование, отмечает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Основные ресурсы, которые ХАМАС получает на террористическую деятельность, идут из Ирана, а не России. Говорить о создании Альянса Россия-Иран-ХАМАС рано, противостояние ограничится поддержкой Ирана", — объяснил он.

Самый крупный и преданный союзник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — это ливанская военизированная шиитская организация "Хезболла", продолжает специалист.

В случае сценария третьей мировой войны указанные силы объединятся и к ним могут примкнуть другие исламских террористические группировки.

Напомним, Израиль официально объявил войну исламским террористам, проголосовав за введение "пункта 40 Алеф". Генштаб ЦАХАЛ предоставил военным полную свободу действий.

Армия обороны Израиля продолжает вычищать террористов в Секторе Газа. ЦАХАЛ уничтожает дома, в которых дислоцируются командиры и рядовые боевики.