Делегація Шольца в Тель-Авіві вибігла з літака і лягла на землю через тривогу (відео)

Повідомляється, що Шольц став свідком роботи ізраїльської ППО. Так, він бачив одразу два вибухи. Потім його відвезли в притулок.

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Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца була змушена покинути літак і лягти на землю в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві через повітряну тривогу. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що перед вильотом літака в Каїр було оголошено повітряну тривогу. Через це всім пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу для безпеки. Потім самого німецького канцлера відвезли в притулок.

За словами журналістів, Шольц став свідком роботи ізраїльської ППО. Так, він бачив одразу два вибухи.

Після цього, як пише видання, літак перевірили і тільки потім він вирушив до Каїра.

Повідомляється, що Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою тверду солідарність з Ізраїлем.

Німецька журналістка Сара Сіверт показала відео, на якому можна побачити, як делегація Шольца виходить із літака під час тривоги.

Делегацію Шольца вивели з літака

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Путін разом із Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАСу. Президент Росії Путіна зустрічається з очільником КНР саме тоді, коли Джо Байден їде до Ізраїлю і направив у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.