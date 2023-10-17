США направят к берегам Израиля тысячи морпехов и больше 10 военных кораблей, — WP (фото)

Корабли 26-го экспедиционного отряда морской пехоты — USS Bataan и USS Carter Hall — после нападения боевиков ХАМАС на Израиль вышли из портов Кувейта. К ним должен присоединиться и третий корабль подразделения — USS Mesa Verde.

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Соединенные Штаты направят к Израилю десантную группу из тысяч американских моряков и морских пехотинцев. Они будут находиться на военных кораблях на случай, если конфликт с ХАМАС разрастется. Об этом пишет The Washington Post.

Представители Минобороны на условиях анонимности рассказали о планирующихся военных маневрах. Группа быстрого реагирования Bataan Amphibious Ready Group из более чем 4 тыс. морских пехотинцев присоединится к флоту США, дислоцированному у берегов Израиля. Здесь находится два авианосца и сопровождающие корабли.

26-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты в Кэмп-Лежене (штат Северная Каролина), развернут вместе с десантной оперативной группой. Подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач, в т.ч. и некоторым спецоперациям.

В понедельник, 16 октября, корабли USS Bataan и USS Carter Hall с личным составом подразделения находились в Оманском заливе. После нападения боевиков ХАМАС на Израиль они ушли из портов Кувейта.

Десантный корабль USS Bataan

Третий корабль подразделения — USS Mesa Verde — находился в Средиземном море и должен был направиться к побережью Израиля. Об этом сообщили представители Минобороны США.

Десантный корабль-док USS Mesa Verde

На минувшей неделе администрация Байдена направила в ближневосточный регион ударную группу авианосца "Джеральд Р. Форд", а в субботу объявила о планах, согласно которым, тем же маршрутом должна последовать ударная группа авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр". В общей сложности, у берегов Израиля, судя по всему, разместят более десятка американских военных кораблей.

Корабль USS Carter Hall

Такое развертывание американских ВМФ — новейший элемент поддержки Израиля, где в минувшую субботу во время нападения боевиков ХАМАС были убиты не меньше 1400 человек и более 4100 получили ранения.

Появление такой поддержки также указывает и на то, что к войне в Израиле могут присоединится и поддерживаемая Ираном Хезболла, ливанская политическая и военизированная организация. Ко всему прочему, Иран угрожает неопределенными "превентивными мерами", пытаясь удержать Израиль от наземной операции в Секторе Газа.

Израиль объявил войну ХАМАС в Газе и наносит воздушные удары по позициям боевиков в палестинском анклаве. Официальные лица Сектора Газа сообщили о как минимум 2700 погибших и 9900 раненых с начала обстрелов. Международные организации предупреждают о потенциальном гуманитарном кризисе.

Ранее Фокус сообщал о том, как может измениться отношение к мигрантам в Европе из-за войны в Израиле.

Также сообщалось, что, по данным ЦНС, для обучения "Хезболлы" в Сирию прибыли инструкторы "вагнеровцев".