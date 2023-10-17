США направлять до берегів Ізраїлю тисячі морпіхів і понад 10 військових кораблів, — WP (фото)

Кораблі 26-го експедиційного загону морської піхоти — USS Bataan і USS Carter Hall — після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль вийшли з портів Кувейту. До них має приєднатися і третій корабель підрозділу — USS Mesa Verde.

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Сполучені Штати направлять до Ізраїлю десантну групу з тисяч американських моряків і морських піхотинців. Вони перебуватимуть на військових кораблях на випадок, якщо конфлікт із ХАМАС розростеться. Про це пише The Washington Post.

Представники Міноборони на умовах анонімності розповіли про заплановані військові маневри. Група швидкого реагування Bataan Amphibious Ready Group із понад 4 тис. морських піхотинців приєднається до флоту США, дислокованого біля берегів Ізраїлю. Тут розташовано два авіаносці та супроводжувальні кораблі.

26-й експедиційний загін Корпусу морської піхоти в Кемп-Лежені (штат Північна Кароліна), розгорнуто разом із десантною оперативною групою. Підрозділ морської піхоти підготовлено до виконання широкого спектра завдань, у т.ч. і деяких спецоперацій.

У понеділок, 16 жовтня, кораблі USS Bataan і USS Carter Hall з особовим складом підрозділу перебували в Оманській затоці. Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль вони пішли з портів Кувейту.

Десантний корабель USS Bataan

Третій корабель підрозділу — USS Mesa Verde — перебував у Середземному морі й мав попрямувати до узбережжя Ізраїлю. Про це повідомили представники Міноборони США.

Десантний корабель-док USS Mesa Verde

Минулого тижня адміністрація Байдена направила в близькосхідний регіон ударну групу авіаносця "Джеральд Р. Форд", а в суботу оголосила про плани, згідно з якими, тим самим маршрутом має пройти ударна група авіаносця "Дуайт Д. Ейзенхауер". Загалом біля берегів Ізраїлю, судячи з усього, розмістять понад десять американських військових кораблів.

Корабель USS Carter Hall

Таке розгортання американських ВМФ — новітній елемент підтримки Ізраїлю, де минулої суботи під час нападу бойовиків ХАМАС було вбито щонайменше 1400 осіб і понад 4100 дістали поранення.

Поява такої підтримки також вказує і на те, що до війни в Ізраїлі можуть долучитися і підтримувана Іраном Хезболла, ліванська політична і воєнізована організація. До всього іншого, Іран погрожує невизначеними "превентивними заходами", намагаючись утримати Ізраїль від наземної операції в Секторі Газа.

Ізраїль оголосив війну ХАМАС у Газі й завдає повітряних ударів по позиціях бойовиків у палестинському анклаві. Офіційні особи Сектора Гази повідомили про щонайменше 2700 загиблих і 9900 поранених від початку обстрілів. Міжнародні організації попереджають про потенційну гуманітарну кризу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як може змінитися ставлення до мігрантів у Європі через війну в Ізраїлі.

Також повідомлялося, що, за даними ЦНС, для навчання "Хезболли" до Сирії прибули інструктори "вагнерівців".