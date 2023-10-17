Боязнь терактов и убийств: как изменится отношение к мигрантам в Европе из-за войны в Израиле

Запад требует от Египта принимать палестинских беженцев, но Каир угрожает переправить их в Европу. Вопрос, что делать в случае эвакуации из Сектора Газа более 2 миллионов человек, тревожит многих западных политиков.

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Война Израиля с исламскими боевиками ХАМАС может повлиять на Европу. Новая волна беженцев рискует захлестнуть страны ЕC и настрой переезжающих окажется не вполне дружелюбным.

Польский депутат Европарламента Адам Белан предрекает усиление миграционного давления на Европейский Союз. ЕС будет оказывать давление на международные организации, чтобы они обеспечили все механизмы переселения мигрантов.

Общую границу с Сектором Газа, где ведутся активные боевые действия, кроме Израиля имеет Египет. США и их союзники на Западе требуют пропускать палестинцев через контрольно-пропускной пункт Рафах, но Каир явно боится этого, говорят высокопоставленные египетские чиновники газете Financial Times.

"Вы хотите, чтобы мы приняли миллион беженцев? Хорошо, мы отправим их в Европу. Вы сильно заботитесь о правах человека, так принимайте их. Египтяне очень злы из-за давления Запада по беженцам", — резко отреагировал собеседник издания.

Давление Запада на Египет будет усиливаться по мере усиления военной операции ЦАХАЛ, в Газе проживают 2,3 миллиона человек, что почти в четыре раза превышает население Синайского полуострова.

"Палестинские беженцы в Ливане и Иордании провели десятилетия в этих странах без каких-либо перспектив вернуться в свои деревни и города", — говорит аналитик Международной кризисной группы Майкл Вахид Ханна.

Страх терактов и убийств. Чего ждать Европе от мигрантов?

В Польше на недавнем референдуме, граждан страны спрашивали, поддерживают ли они идею принятия нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по принудительному механизму переселения от европейских бюрократов. Правительство Польши вместе с Венгрией долгое время выступало против миграционного пакта Брюсселя, отмечают аналитики "Радио Свобода".

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия во время миграционного кризиса в 2015 году отказались принимать беженцев из Ближнего Востока. По мнению руководителя программы "Демократия и гражданское общество" Института общественных дел Филиппа Паздерского, поляки по-разному относятся к прибывшим из Украины, Беларуси и из других регионов мира.

"Поляки с большей охотой готовы принять или помочь беженцам и мигрантам из соседних стран. В случае с мигрантами из Центральной Азии или Африки, желание помочь им гораздо меньше… Люди боятся инородного, чужих, которых они не понимают и не встречали раньше", – пояснил он.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что не наблюдает проблемы и фактов массового прибытия беженцев из Сектора Газа в Евросоюз.

"Не вижу, чтобы палестинцы массово собирались ехать из зоны боевых действий в Европу. По поводу риска терактов и силовых акций: силовые противостояния в европейских странах происходят постоянно, и не только с палестинцами или арабами, которые поддерживают Палестинское государство. Противостояния бывают с анархистами, левыми, нацистами, желтыми жилетами и так далее", — сказал специалист Фокусу.

Схожая проблема наблюдалась в начале российской военной операции в Сирии. Воздушно-космические силы РФ 30 сентября 2015 года нанесли первые авиаудары по территории страны.

"Большое количество сирийских беженцев тогда оказались в Европе. Появление мигрантов вызвало волну исламофобии и нацизма. Это было стратегическое задание президента РФ Владимира Путина", — добавил эксперт.

Мигранты из Африки и Ближнего Востока как оружие России

Российская кампания в Сирии привела к значительному потоку беженцев, но их было меньше миллиона и в основном они остались в Турции. Но даже те, кто проник в Европу, создали там немало проблем, говорит Фокусу эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Проблема что в самом Евросоюзе нет единства по вопросу что делать с беженцами. Ряд стран выступают против подхода Брюсселя и распределения квот. Негативный опыт с сирийскими мигрантами, недавний расстрел шведских болельщиков поклонником ИГИЛ… Ситуация будет обостряться", — предупредил он.

Россия в любом случае использует новую волну миграции в своих интересах. Нестабильность на Ближнем Востоке ей на руку, как и проблемы в ряде неблагополучных стран Африки, добавил Гончар.

"Маршрут через Ливию в Италию очень хорошо отработан. Если даже половину населения Сектора Газа вытеснят, для Европы это будет катастрофа. И угроза терроризма, и протесты. Это приведет к электоральным симпатиям маргинальным партиям, которые выступают с антимигрантскими и пророссийскими инициативами", — заключил эксперт.

Отметим, что глава немецкой Европейской народной партии Манфред Вебер прямо заявил о риске проникновения в ЕС вместе с беженцами, террористов ХАМАС. По его словам, в Европе присутствуют разные точки зрения по вопросу принятия мигрантов.

"На внешних границах ЕС необходимо строго проверять, являются ли прибывающие мигранты возможными террористами или сторонниками ХАМАС. Их надо останавливать сразу. Террор ХАМАС направлен против Израиля и западных ценностей", — заметил политик.

Напомним, миллиардер и основатель Space X Илон Маск ранее намекал на необходимость Европы готовиться к "гражданской войне", если война Израиля с ХАМАС затянется.

Фокус ранее писал об отношении некоторых польских политиков к поддержке украинских беженцев. По мнению депутата Артура Дзямбора, часть соцвыплат осуществляли "бездумно".