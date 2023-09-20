Счет за гуманизм. Куда поедут украинские беженцы, если Варшава сократит поддержку

Варшава продолжает агрессивную риторику в отношении Киева. На этот раз политики стали намекать на сокращение поддержки украинских беженцев. Эксперты считают, что украинцы в поисках лучшей жизни поедут в другие страны ЕС.

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Польский депутат Артур Дзямбор заявил, что социальная поддержка граждан Украины осуществлялась "бездумно". А официальный представитель правительства и статс-секретарь канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер отметил, что статус защиты для украинцев временный и утрачивает силу в следующем году.

"Срок действия регламента просто истечет в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении того, что есть в законе. Я думаю, что эти положения не будут существенно расширены", — сказал Мюллер.

Такие заявления звучат на фоне зернового кризиса и приближающихся парламентских выборов в Польше. Фокус разбирался, как изменение риторики в отношении украинских беженцев, повлияет на "дружбу" двух стран.

Поляки недовольны объемами помощи, которые получают украинцы от их правительства. [...] Варшава потратила на выплаты украинским беженцам 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов).

Беженцы без соцвыплат?

В марте 2022 года Европейская комиссия единогласно приняла директиву о временной защиты для украинцев, ищущих убежища в странах ЕС. Документ предоставил доступ к школам, бесплатному медицинскому обслуживанию, семейным пособиям, а также рынку труда. В прошлом году ЕК продлила действие директивы еще на год — до марта 2024. И недавно вновь предложила это сделать, так как ситуация в Украине по-прежнему нестабильная, и беженцы не могут безопасно вернуться домой.

Польша одна из первых стран-членов ЕС, которая оказала украинцам максимальную поддержку. С начала полномасштабного вторжения России, в стране заработала широкая программа помощи, включающая единовременные выплаты новоприбывшим украинцам в размере 300 злотых (2550 грн); бесплатное жилье и питание на протяжении 120 дней; доступ к бесплатной медицине, образованию для детей и рынку труда. Украинцы могли оформить "детские выплаты" в размере 500 злотых (4250 грн), получить льготы, в том числе на проезд в транспорте. Постепенно некоторые виды помощи сократили. Так в начале сентября в Польше закрыли крупнейший центр для беженцев.

Польский социолог Хенрик Доманский говорил в июле, что поляки недовольны объемами помощи, которые получают украинцы от их правительства. По словам заместителя министра семьи и социальной политики Польши Анны Шмидт, Варшава потратила на выплаты украинским беженцам 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов). Вероятно, накануне выборов, эта тема стала одной из ведущих в борьбе за голоса избирателей.

Если Польша решится на подобный шаг, речь, вероятно, пойдет о сокращении социальных выплат для украинцев, которые не устроились на работу.

"Это максималистские заявления, которые звучат накануне выборов. Я не думаю, что поляки сократят поддержку украинских беженцев. Потому что это будет не только политически плохо, но и не гуманно. Если такие заявления звучат, это плохой знак для эмоциональной атмосферы. Отношения Украины и Польши глубокие, но не стабильные. И поэтому никакого пути конфронтации не должно быть. Нужно искать решения, они будут непростые, но это вопрос не уступок, а баланса. И нам придется чем-то временно пожертвовать", — говорит Фокусу бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Пока сокращение поддержки беженцев находится на стадии обсуждения. Никаких официальных решений озвучено не было.

По словам эксперта Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, даже если Польша решится на подобный шаг, речь, вероятно, пойдет о сокращении социальных выплат для украинцев, которые не устроились на работу.

"Никто украинцев выгонять не будет. Но проблема в том, что в Польшу приехали люди, которые пользуются социальной поддержкой, но при этом не работают. Если учесть, что более 70% украинцев в Польше нашли работу, подобное решение не окажет значительного влияния. Если сократят помощь, речь пойдет о социальных выплатах. Если человек работает официально и платит налоги, проблем не будет", — говорит Фокусу Воскобойник.

Каждая страна хочет сократить расходы и стремится к тому, чтобы иностранцы, которые остаются на длительный период, устраивались на работу и платили налоги. Но ни одна страна ЕС не будет выступать за то, чтобы "вытолкнуть" украинцев, так как демографический кризис есть везде.

Где искать помощи

На фоне продолжающейся войны украинцы ищут лучшей жизни на чужбине. По словам Воскобойника, количество беженцев, которые остаются в Польше, сокращается. Те, кто принял решение уехать в ЕС, выбирают страну с лучшими условиями. Многие едут в Германию.

"Германия всегда была страной, куда украинцы хотели поехать. Там выше уровень зарплат, выше "детские выплаты", выше соцзащита и выплаты по безработице. Германия, в отличие от Польши, предоставляет бесплатное жилье украинцем, которые получили статус временной защиты, значительно упрощает условия трудоустройства, пока что не так, как Польша, но все равно привлекает больше людей", — говорит эксперт.

По официальным данным Евросоюза в конце июня 2023-го, в Германии были зарегистрированы 1,1 млн украинских граждан, а в Польше — 975 тысяч. С августа 2022 года численность беженцев из Украины в Польше сократилась на 350 000, а в Германии увеличилась на 410 000.

12 сентября Центр восточноевропейских исследований Университета Варшавы опубликовал информацию о том, что из 350 000 украинцев, которые уехали из Польши, 150 000 остались в Германии. По словам руководителя экономического развития в EWL Михалины Силевич, украинцы не считают Польшу своим приоритетом, и правительству страны нужно беспокоиться об этом.

В числе преимуществ Германии, помимо заработной платы и соцвыплат, украинцы упомянули бесплатные курсы по изучению языка, которые государство организовала, чтобы помочь беженцам скорее интегрироваться в общество и найти работу. Для сравнения, власти Польши таких курсов не предлагали.

Воскобойник добавляет, что каждая страна хочет сократить расходы и стремится к тому, чтобы иностранцы, которые остаются на длительный период, устраивались на работу и платили налоги. Но ни одна страна ЕС не будет выступать за то, чтобы "вытолкнуть" украинцев, так как демографический кризис есть везде. А люди — это главное преимущество любой страны. Именно они двигают экономику вперед.

"Украинцы, которые уехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения, пользуются упрощенной системой трудоустройства. Раньше местные работодатели анализировали позиции на рынке труда, в первую очередь предлагали работу местным, затем — иностранцам. Когда ввели статус временной защиты, от таких исследований рынка отказались, и украинцы устраивались на работу на уровне с поляками. В большинстве наши соотечественники занимаются в Польше физическим трудом, таких работников не хватает, а потому вряд ли поляки изменят эту систему", — добавляет эксперт.

Напомним, пока Украине и Польше не удается преодолеть зерновой кризис. После того как страна продлила эмбарго на экспорт агропродукции, вопреки решению Еврокомиссии, Киев обратился с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ответ Польша, а вместе с ней Венгрия и Словакия отказались от работы координационной платформы ЕК по украинскому зерну.

Фокус ранее писал, как сложные отношения с Польшей и другими европейскими соседями Украины могут повлиять на интеграцию страны в Евросоюз.

Также Фокус разбирался, сможет ли Венгрия препятствовать вступлению Украины в ЕС.